Pomeriggio di tensione nella casa del GFVip. Nel dettaglio, Katia Ricciarelli ha rimproverato Manila Nazzaro per non averle dedicato le giuste attenzioni. Di fronte al rimprovero della coinquilina, l’ex Miss Italia prima ha replicato in modo piccato ma poi ha avuto un crollo emotivo.

Il botta e risposta

All’interno del GFVip, Katia e Manila hanno dimostrato di avere un bel feeling. Nella giornata di domenica 2 gennaio, però, la cantante lirica ha avuto qualcosa da ridire sull’atteggiamento della coinquilina: “Per me l’amicizia è un’altra cosa”. A detta della cantante lirica, l’ex Miss Italia in tutta la giornata le avrebbe dedicato poche attenzioni.

In seguito al rimprovero dell’amica, Manila ha spiegato che ha avuto mille cose da fare. Vedendo Ricciarelli poco convinta, Nazzaro ha replicato: “Non puoi dirmi che non sono un’amica perché non sono venuta a svegliarti”. Di fronte all’atteggiamento ostile della cantante lirica, Manila ha ammesso di esserci rimasta male.

Soleil: ‘Non iniziamo a discutere’

Katia, anziché comprendere Manila, l’ha rimproverata nuovamente di avere alzato il tono della voce. A tal proposito la 75enne ha espresso il desiderio di non voler discutere con persone che alzano i toni. Alla discussione hanno assistito anche Eva Grimaldi e Soleil Sorge. Mentre la prima ha preferito ascoltare in silenzio, la seconda - essendo amica di entrambe - ha cercato di stemperare la situazione.

In particolare, l’influencer ha chiesto comprensione nei confronti di Ricciarelli: “Sta poco bene e si agita. Non iniziamo a discutere”. Nazzaro, però, ha ribadito con fermezza il suo punto di vista. A quel punto Soleil ha rimproverato la coinquilina di essere comprensiva solamente con delle ragazzine viziate (il riferimento potrebbe essere alle Principesse Selassié).

Le parole di Sorge non sono passate inosservate all’ex Miss Italia, tanto che è scoppiata in lacrime prima di entrare in confessionale.

Il chiarimento

Ricciarelli ha commentato l’accaduto con Davide Silvestri. Dopo essersi sfogata, la cantante ha raggiunto Manila nella stanza blu e ha rivolto le sue scuse. In particolare, Katia ha lasciato intendere di essersi sentita isolata: “Ti chiedo scusa”.

Nonostante la delusione, Nazzaro ha accettato le scuse della coinquilina. A quel punto alle due coinquiline non è rimasto che stringersi in un tenero abbraccio e tornare a ridere e scherzare come se niente fosse accaduto. La stessa Manila ha compreso il punto di vista della cantante.