All'interno del Grande Fratello Vip 6, vi sono stati momenti di confronto che hanno visto protagoniste Lucrezia Selassié e Sophie Codegoni. In zona beauty, la principessa etiope ha voluto mettere in guardia l'ex tronista di Uomini e Donne sull'atteggiamento amichevole e tollerante che sta portando avanti, negli ultimi giorni, nei confronti di Soleil Sorge. Lulù è convinta, infatti, che l'italo-americana non sia sincera, evidenziando: "Ha fatto piangere tutti, anche Manila".

La risposta risoluta di Sophie Codegoni a Lulù Selassié

Sophie Codegoni ha ascoltato le parole di Lucrezia Selassié che non vede trasparenza in Soleil Sorge.

La modella ha risposto in modo risoluto alla principessa etiope, distratta dalla musica in diffusione sottolineando che si tratta di rapporti di amicizia differenti. L'ex tronista ha, infatti, affermato che ha un tipo di legame con Lulù e un altro con la fashion blogger. Lucrezia ha replicato alla compagna d'avventura mettendo in risalto il suo dispiacere per la situazione, aggiungendo che ci rimane male perché vorrebbe che Codegoni comprendesse l'avvertimento che le sta dando. Lulù è apparsa preoccupata che Sophie possa rimanere delusa dall'influencer.

Lulù invita Sophie a non avere molta confidenza con Soleil

Sophie ha replicato alla gieffina invitandola a non restare male in quanto non cambia nulla se finisce per dialogare con Soleil Sorge dentro la casa del GF Vip 6.

La modella ha provato di chiarire la situazione affermando che il rapporto con l'italo-americana non è differente rispetto a prima. Mentre le due gieffine si sono spostate verso la veranda, proseguendo nel loro confronto è intervenuta Miriana Trevisan che si è unita ai loro dialoghi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lucrezia esprime i suoi sospetti a Miriana Trevisan

Lucrezia Selassié ha continuato sulla sua linea invitando Sophie Codegoni a non avere molta confidenza con la fashion blogger. Dalla sua l'ex tronista di Uomini e Donne, si è dileguata lasciando così la principessa etiope a spiegare quanto successo alla showgirl campana. Lulù ha cominciato evidenziando i suoi sospetti sulle intenzioni vere dell'influencer.

Secondo la gieffina, infatti, l'intenzione reale di Soleil Sorge sarebbe quella di utilizzare Sophie Codegoni per recare fastidio a lei ed a sua sorella Jessica, in quanto l'italo-americana non ha più nessuno che le sta veramente accanto. Vedremo quello che accadrà nella puntata del Reality Show condotto da Alfonso Signorini questa sera, venerdì 21 gennaio 2022. Soleil Sorge è stata spesso al centro degli argomenti affrontati nel corso del dirette del programma targato Mediaset.