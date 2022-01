Carmen Russo ha dimostrato molta forza e superiorità, sopportando tutto ciò che Nathaly Caldonazzo ha inventato circa il suo rapporto con il marito della coreografa, Enzo Paolo Turchi. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, ha voluto mettere un punto alla situazione, siglando la pace e abbracciando l'attrice. In seguito, Carmen ha spiegato i motivi per cui non ha voluto creare ulteriori polemiche.

Dopo l'abbraccio con Nathaly, Carmen Russo si sfoga

Appena Carmen Russo ha fatto il suo ingresso all'interno della casa più spiata d'Italia, ha avuto molteplici scontri con Nathaly.

Infatti, l'attrice ha accusato la coreografa di essere stata molto fredda nei suoi confronti, nonostante ci fosse una profonda amicizia tra lei e il marito di Carmen, dischiarando anche di essere stata anche al loro matrimonio. La Russo ha fatto subito chiarezza in merito e ha sempre negato tutto.

Questi scontri sono andati avanti per settimane, fino a quando Nathaly Caldonazzo ha avuto un confronto con Enzo Paolo Turchi. Nel corso della discussione, è emerso che Enzo Paolo ha semplicemente inviato un messaggio a Nathaly per chiederle di sostenere la Russo al televoto. Inoltre, ha precisato di non averla mai chiamata e di aver invitato Caldonazzo al matrimonio così come ha invitato tanti altri personaggi televisivi e non perché tra di loro ci sarebbe un profondo legame.

Le ragioni del gesto

Al termine di questo confronto, Carmen ha abbracciato Nathaly. In seguito, ha voluto precisare i motivi che l'hanno spinta ad effettuare questo gesto solidale nei confronti dell'attrice. La coreografa ha dichiarato che ha fatto tutto questo solo per sua figlia Maria. Infatti, alla figlia che stava guardando il programma ha voluto dare il segnale che non ci fossero problemi tra loro tre e che Caldonazzo non è una nemica.

Avrebbe voluto dirle che quelle di Nathaly sono tutte bugie, ma ha pensato che la priorità era quella di tutelare sua figlia. Inoltre, ha dichiarato che, anche se a lei le bugie non piacciono, per il bene dei propri figli, molto spesso è necessario ingoiare bocconi amari.

La coreografa è ancora molto infastidita per le dichiarazioni di Nathaly e per gli scontri che ci sono stati tra loro, ma riconosce che per il bene della figlia deve andare oltre ed ignorare il tutto.

Chissà se la pace durerà a lungo o se ci saranno nuovi scontri al riguardo. Intanto, l'attrice risulta essere la preferita all'interno della casa del Grande Fratello Vip, strappando questo primato a Soleil Sorge. Chissà se continuerà ad avere il sostegno del pubblico o se, dopo essere stata smentita da Russo e da Turchi, perderà questo primato.