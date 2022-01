Nuovo cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6, la soap del pomeriggio di Rai 1 che continua a registrare ascolti record in daytime.

Il prossimo giovedì 3 febbraio potrebbero esserci nuove modifiche al palinsesto della rete ammiraglia, che potrebbe lasciare spazio a un nuovo speciale del Tg1 per seguire in diretta gli avvenimenti legati alla politica italiana, dopo la rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica Italiana.

Cambia la programmazione di Rai1: spazio alla politica, a rischio Il Paradiso 6

Nel dettaglio, il palinsesto della rete ammiraglia Rai in questa ultima settimana è stato "stravolto" dai vari speciali del Tg1 che hanno raccontato in diretta gli avvenimenti della politica, legati alle votazioni per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Sabato sera è arrivata la fumata bianca con l'elezione di Sergio Mattarella, che ha accettato l'incarico per la seconda volta e sarà così nuovamente il Presidente della Repubblica Italiana.

Ebbene, per seguire tutte le fasi che riguarderanno l'insediamento e il giuramento di Mattarella, il palinsesto Rai subirà delle modifiche e a farne le spese potrebbe essere anche Il Paradiso delle Signore 6.

Il 3 febbraio a rischio la puntata de Il Paradiso delle signore 6

Il prossimo giovedì 3 febbraio, infatti, è previsto alla Camera il giuramento del Presidente della Repubblica. L'evento si svolgerà a partire dalle ore 15:30 e, secondo quanto apprende Blasting News, ci sarà un nuovo lungo speciale del Tg1 diretto da Monica Maggioni che terrà banco nel pomeriggio della rete ammiraglia.

Di conseguenza, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 del prossimo 3 febbraio potrebbe non essere trasmesso nella consueta fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Sandro vuole riconquistare Tina

Al momento, infatti, non si esclude che la puntata di giovedì prossimo possa essere cancellata dalla programmazione di Rai 1 per lasciare spazio all'informazione politica oppure anticipata alle 14, togliendo così spazio alla trasmissione Oggi è un altro giorno.

In attesa di scoprire quella che sarà la scelta definitiva di Rai 1 in merito alla programmazione de Il Paradiso delle signore 6 del 3 febbraio, le anticipazioni sulle nuove puntate rivelano che Tina Amato si ritroverà a dover fare i conti con la presenza del suo ex Sandro.

L'uomo non ha alcuna intenzione di lasciare Milano senza averla riconquistata.

Il suo obiettivo, infatti, sarà quello di recuperare la fiducia di Tina, ignaro del fatto che in questo ultimo periodo si sia lasciata andare con Vittorio Conti e che tra i due sia sbocciata la passione.