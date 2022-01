All'interno della casa del GF Vip, Giacomo Urtis si è lasciato andare a delle frasi di troppo con le quali ha smascherato quelle che sono alcune delle dinamiche che si nascondono dietro un programma complesso e articolato come quello condotto da Alfonso Signorini. Il chirurgo estetico alla sua seconda partecipazione di fila nel cast del programma ha tirato in ballo gli autori e quello che succederebbe in confessionale, al punto che la regia ha dovuto censurare il discorso.

Giacomo smaschera gli autori del GF Vip

Nel dettaglio, alcuni concorrenti tra cui Soleil e Giacomo si trovavano in giardino e stavano parlando di quelle che sono le dinamiche che sono nate in questi mesi all'interno della casa del GF Vip.

Ad un certo punto, il chirurgo estetico per rispondere ad alcune affermazioni di Soleil, si è lasciato andare a delle dichiarazioni di troppo, tirando in ballo gli autori e smascherando ciò che succederebbe in confessionale.

"Vabbè amore, però dietro ci sono gli autori che ti dicono. C'è l'autore che ti dice: se succede così, devi dire così", ha esclamato Giacomo rivelando così le indicazioni e le direttive che gli autori darebbero ai vari inquilini.

Scatta la censura dalla regia del GF Vip 'per colpa' di Giacomo Urtis

Immediata la reazione della regia che, nel momento in cui ha avuto modo di ascoltare e di capire il discorso di Giacomo Urtis che stava mettendo in difficoltà gli autori del GF Vip, è subito intervenuta.

L'audio di questa conversazione, infatti, è stato censurato e gli spettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta del reality show in tv e streaming online, non hanno più potuto ascoltare il discorso di Giacomo.

Non è la prima che accade una situazione del genere: già in passato, infatti, quando ci sono state frasi e discorsi che potevano mettere in difficoltà chi lavora alla realizzazione del programma, si è optato per la censura da parte della regia del GF Vip.

Katia Ricciarelli in lacrime al GF Vip

Intanto, in queste ultime ore di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, a tenere banco sono state anche le vicende di Katia Ricciarelli, la quale si è sentita offesa da alcune parole di troppo pronunciate da Davide e Barù.

"Sei una vecchietta", hanno esclamato i due concorrenti ironizzando su Katia ma senza tener conto del fatto che la cantante lirica si sarebbe sentita offesa.

E, in effetti, la reazione di Katia non è stata delle migliori: la cantante ha duramente sbottato con Davide e Barù, tanto da sostenere che stesse decisamente oltrepassando il limite e chiedendo loro di non spingersi oltre nei suoi confronti.

Subito dopo l'acceso diverbio che c'è stato con i due concorrenti (che si sono prontamente scusati con Katia), la cantante è scoppiata anche in lacrime in confessionale, ammettendo di essere stufa.