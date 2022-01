In occasione della 32^ puntata del GFVip, alcuni "vipponi" si aspettavano un provvedimento disciplinare o una squalifica ai danni di Katia Ricciarelli. Il motivo? La cantante lirica ha pronunciato una frase razzista ai danni di Lulù Selassié. A distanza di 48 ore dalla diretta del Reality Show, la soprano parlando con Carmen Russo ha lasciato intendere di avere ricevuto alcune indicazioni su come comportarsi in puntata.

L’accaduto

All'interno della casa di Cinecittà la convivenza tra le sorelle Selassié e Katia Ricciarelli è sempre stata caratterizzata da alti e bassi.

Nell'ultimo periodo, però, il rapporto si è ulteriormente incrinato. Al culmine dell'ennesimo litigio con Lulù, la 75enne si è lasciata scappare una frase a sfondo razzista: "Vai a studiare al tuo paese che forse non ti hanno insegnato nulla". Tale affermazioni ha suscitato l'ira della Principessa che a sua volta ha replicato: "Sono nata in Italia primo. Secondo, non ti permettere mai più".

In seguito all'accaduto, alcuni "vipponi" si aspettavano una provvedimento nei confronti di Ricciarelli ma non è avvenuto. Signorini è arrivato nella casa di Cinecittà, ma solamente per invitare tutti i concorrenti del GFVip ad avere un linguaggio più consono.

La confidenza della cantante

A 48 ore dalla diretta del GFVip, Katia si è ritrovata a parlare con Carmen di quanto accaduto in puntata.

La cantante lirica mentre giocava a biliardo ha lasciato intendere di avere ricevuto alcuni consigli in confessionale prima di affrontare la 32^ puntata del reality show. Nel dettaglio, Ricciarelli ha sostenuto che a volte si può anche perdere la pazienza. Tuttavia, la gieffina si è detta contenta per come si è comportata: "Ho fatto quello che voleva lui".

Bisogna adeguarsi anche se avevo tutte le ragioni..." A quel punto Russo ha chiesto se la chiacchierata fosse avvenuta prima o dopo la diretta.

Dalla risposta della 75enne, si evince che la chiacchierata è arrivata prima di andare in onda: "Mi ci voleva, sono andata tranquilla". Infine, la gieffina ha rivelato di avere anche ricevuto dei complimenti per l'approccio avuto in puntata visto che Lulù e Nathaly l'hanno punzecchiata più volte: "Hanno detto che sono una donna cattiva e insoddisfatta. Io ho avuto tutto dalla vita..."

Il discorso di Signorini

La 32^ puntata del GFVip è stata aperta con la frase di Katia Ricciarelli ai danni di Lulù Selassié. Ovviamente, il conduttore non ha potuto fare a meno di trattare l'argomento. Dopo avere chiamato tutti i "vipponi" in giardino, il conduttore ha condannato le affermazioni della cantante lirica.

Al tempo stesso, ha chiesto a tutti i concorrenti di avere un linguaggio più consono visto che si trovano all'interno di un programma televisivo.

Prima di concludere il suo discorso Signorini ha lanciato un appello a tutti i concorrenti: "Mi viene la rabbia perché voi perdete la faccia e questo non fa merito alla vostra carriera".