A poche ore dalla 32^ puntata del GFVip, in onda venerdì 7 gennaio, Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad una confidenza personale. La cantante lirica si è augurata di essere immune, in modo da non finire al televoto. Inoltre, la 75enne si è augurata che dalla casa più spiata d'Italia esca sconfitta Nathaly Caldonazzo.

La paura della cantante

Dopo la 31^ puntata del GFVip, nella casa di Cinecittà si respira aria di tensione. L'ultimo scontro avvenuto tra Lulù Selassié e Katia, ha spaccato i "vipponi" in due gruppi. Parlando con Valeria Marini, Manila Nazzaro e Carmen Russo, Ricciarelli ha fatto una confidenza: "Io spero di essere un'altra volta immune".

Poi, la diretta interessata ha aggiunto: "Io non voglio mica andare davanti al pubblico".

Katia: spero di essere di nuovo immune lunedì.... non voglio mica rischiare di andare davanti al pubblico IO

Con Carmen che la aiuta a far rumore con i microfoni

V e r g o g n a#gfvip #FUORIKATIA pic.twitter.com/iHzbrOC7tj — Medusa (@FaTinaameta) January 6, 2022

Come spiegato dall'ex moglie di Pippo Baudo, il suo gruppo dovrebbe fare un cordone per tutelarsi. In questo modo il gruppo dei "giovani" non potrà eliminarli uno ad uno. A tal proposito la cantante lirica ha ammesso di avere paura di essere "ammazzata". Infine, Katia si è augurata che nel televoto della 32^ puntata venga sconfitta Nathaly Caldonazzo.

A detta della soprano, la showgirl avrebbe portato una ventata d'energia negativa all'interno del Reality Show.

La stategia di Valeria

Dopo avere ascolta il discorso della coinquilina, Valeria Marini ha escogitato una strategia per evitare la nomination di Katia Ricciarelli. Nel dettaglio, la showgirl ha spiegato di voler mettere in atto un piano di protezione per la 75enne: "Dobbiamo farle scudo tutti".

Secondo Marini, lei, Carmen, Manila, Soleil, Barù, Giucas e Davide dovrebbero votare Ricciarelli: "Va messa tra i preferiti della casa".

Valeria ha menzionato anche il nome dell'ultimo concorrente arrivato al GFVip, Kabir Bedi: "Va detto anche a lui altrimenti Katia va in nomination". Infine, l'ex primadonna del Bagaglino si è detta sicura che l'altro gruppo non aspetta altro che vedere Ricciarelli al televoto.

Lo scontro tra Lulù e Katia

Il giorno seguente la 31^ puntata del GFVip, Katia Ricciarelli si è lasciata scappare una frase razzista su Lulù Selassié. Nel dettaglio, la cantante lirica ha invitato la coinquilina ad andare al suo paese a studiare perché alcune cose non gliele avrebbero insegnate bene. In replica, la Principessa ha sottolineato di essere nata in Italia. Poi, ha invitato la coinquilina a non parlarle più in quel modo. Ma non solo, nelle ore precedenti la cantante lirica aveva etichettato la coinquilina come una "scimmia" e come una "Principessa dalla gambe aperte".

L'atteggiamento di Ricciarelli non solo ha provocato la reazione di alcuni "vipponi", ma anche dei telespettatori. Su Twitter, alcune persone hanno mandato in tendenza l'hashtag "Fuori Katia".