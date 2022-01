Gli ascolti tv di domenica 9 gennaio 2022 vedono trionfare la prima visione del film "Tolo Tolo" con Checco Zalone, che ha sbaragliato i dati del prime time di questa settimana. Grande attesa anche per il debutto in chiaro di Drag Race Italia, il nuovo talent show che vede protagonista Tommaso Zorzi, trasmesso su Real Time e su Nove. La prima puntata di questo nuovo attesissimo programma, però, non è stata premiata dal punto di vista auditel.

Checco Zalone domina la prima serata: ascolti tv domenica 9 gennaio

Nel dettaglio, gli ascolti tv di domenica 9 gennaio 2022 vedono trionfare a mani basse Checco Zalone con il film "Tolo Tolo", trasmesso per la prima volta in chiaro su Canale 5.

La pellicola ha conquistato l'attenzione di oltre 5,3 milioni di spettatori con uno share del 22,50%, battendo nettamente il film Correre per ricominciare trasmesso su Rai 1, seguito da una platea di tre milioni di telespettatori con il 14% di share.

Grande attesa anche per il debutto di Drag Race Italia con Tommaso Zorzi che, dopo essere stato disponibile in streaming su Discovery +, ha debuttato anche in chiaro su Real Time e Nove.

Flop Drag Race con Tommaso Zorzi: ascolti tv domenica 9 gennaio

La prima puntata del 9 gennaio, però, non è stata premiata dagli ascolti e il debutto di Drag Race Italia è stato un sonoro flop sulla tv generalista.

Il programma dedicato al mondo delle drag queen ha ottenuto una media di 353.000 spettatori su Real Time, con uno share che si è fermato all'1,5%.

Su Nove, invece, ha conquistato l'attenzione di 197.000 spettatori fermandosi allo 0,80%.

Complessivamente la prima puntata del nuovo show con Tommaso Zorzi ha ottenuto una media complessiva di poco superiore al mezzo milione di spettatori con uno share del 2,30%.

Numeri decisamente bassi per la trasmissione, tenendo conto dell'enorme battage pubblicitario che è stato fatto in questi giorni sia in televisione che sui social, per sponsorizzare al meglio il debutto della versione italiana di Drag Race.

Mara Venier batte De Filippi: ascolti tv 9 gennaio

Per quanto riguarda, invece, gli ascolti del daytime di domenica 9 gennaio, da segnalare il boom auditel di Domenica In condotto da Mara Venier, che ha battuto la prima puntata del 2022 di Amici 21.

Il contenitore di Rai 1 ha ottenuto una media di oltre 3,5 milioni nella prima parte e 3,2 milioni nella seconda parte, con uno share complessivo che ha superato la soglia del 18,60%.

Su Canale 5, invece, l'appuntamento con Amici 21 ha ottenuto un ascolto di poco superiore a 3,2 milioni con uno share del 17,86%.

Bene Verissimo e Avanti un altro

A seguire, invece, ottimi ascolti per Verissimo, che nella versione domenicale ottiene una media di circa 2,9 milioni di spettatori con uno share superiore al 16%.

La prima puntata di Avanti un altro con Paolo Bonolis, invece, ha ottenuto una media di 3,3 milioni nella prima parte e quasi quattro milioni nella seconda parte, con uno share del 15,85% e 17,38%.