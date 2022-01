Katia Ricciarelli continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, in queste ultime ore, la cantante lirica ha polemizzato contro Manuel Bortuzzo.

Parlando con Manila Nazzaro, l'ex moglie di Pippo Baudo ha sbottato perché Manuel lascerebbe sempre aperta la porta che permette ai concorrenti di andare in giardino, quasi ignorando la sua condizione fisica. In queste ultime ore, Katia ha "sparlato" di Bortuzzo anche con Davide Silvestri che, tuttavia, si è schierato in difesa del giovane nuotatore.

Katia si lamenta e sbotta contro Manuel al GF Vip 6: ecco perché

Nel dettaglio, durante le ultime ore, Katia ha avuto modo di puntare il dito contro Manuel Bortuzzo e parlando con Manila si è lamentata del fatto che non chiudesse mai la porta per andare in giardino, lasciandola aperta e "costringendola" ad alzarsi per chiuderla ed evitare così di prendere freddo.

Insomma una frecciatina al vetriolo quella di Katia che non è passata inosservata ai fan social che seguono il reality show Mediaset.

In tanti, infatti, hanno puntato il dito contro Katia Ricciarelli accusandola di essere stata "cafona" nei confronti di Bortuzzo, ignorando il fatto che il ragazzo fosse impossibilitato a chiudere la porta.

Esplode la polemica web contro Katia Ricciarelli dopo le frecciatine a Manuel

Anche un amico di Manuel, in queste ultime ore, si è schierato duramente sui social contro Katia, ammettendo di non aver gradito questa sua polemica nei confronti del giovane nuotatore.

Ma, questo pomeriggio, Katia è tornata ad attaccare Manuel per la fatidica porta aperta e questa volta lo ha criticato parlandone con Davide Silvestri.

Anche questa volta, la cantante lirica, si è chiesta come mai Manuel non chiudesse mai la porta, visto che riesce ad aprirla e secondo lei potrebbe anche chiuderla tranquillamente.

Davide difende Manuel Bortuzzo dalle stoccate di Katia al Grande Fratello Vip

"Vedi lui adesso, per esempio: apre la porta e va via senza chiuderla.

Eppure come la apri, la chiudi", ha sentenziato Katia parlando con Davide pur precisando che si tratta di piccolezze e che lei per Bortuzzo farebbe tutto.

Nonostante questo, però, la cantante ha comunque polemizzato contro Bortuzzo e ha chiesto il parere del giovane attore che si è schierato in difesa del nuotatore.

"Ma no fa fatica, a chiuderla fa fatica. C'è la discesa e non ci arriva", ha ammesso Davide Silvestri confermando di fatto che Manuel non riesce a chiudere la porta.

Insomma un vero e proprio scivolone da parte di Katia che, questa volta, poteva anche evitare di lamentarsi pubblicamente per la porta lasciata aperta da Manuel Bortuzzo.