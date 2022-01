La 31^ puntata del GFVip, in onda lunedì 3 gennaio su Canale 5, è stata caratterizzata da numerosi scontri. Katia Ricciarelli ha attaccato duramente le sorelle Selassié, ma a sua volta è stata redarguita da Miriana Trevisan per il linguaggio utilizzato. Stizzita per il rimprovero della showgirl, l'ex moglie di Pippo Baudo ha sbottato contro Miriana.

Le sorelle Selassié prese di mira

La puntata si è aperta con un confronto-scontro tra Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Clarissa Selassié (ex gieffina e sorella di Jessica e Lulù Selassié). Duante la pausa pubblicitaria, la 75enne si è scagliata contro le Principesse pronunciando una serie di insulti gratuiti.

Al ritorno dalla pausa pubblicitaria, Miriana Trevisan ha preso le difese di Jessica e Lulù. A detta dell'ex ragazza di Non è la Rai, Ricciarelli avrebbe pronunciato parole troppo forti: "Come ha sbagliato Clarissa, ha sbagliato anche lei". Come un fiume in piena la showgirl ha confidato di essere stanca di essere attaccata da Katia: "Mi ha offesa come madre un sacco di volte".

Miriana vs Katia

In seguito al rimprovero ricevuto, la cantante lirica ha perso la pazienza. Katia si è scagliata contro Trevisan accusandola di fare sempre la vittima. Poi, ha chiosato: "Tu saresti una madre? Allora comportati bene". La 75enne ha precisato di non avercela con nessuno all'interno del GFVip, ma di stare bene solamente con quattro coinquilini.

Ricciarelli ha confidato a Signorini di non volere più sentire bugie nella casa più spiata d'Italia. Poi, ha spiegato di non tollerare l'ipocrisia. Infine, ha tagliato corto: "Non voglio più stare con persone false".

Di fronte agli attacchi della cantante lirica, Trevisan si è alzata e ha abbandonato la diretta. Mentre andava in camera, la showgirl ha chiosato: "Questa cosa che dici mi fa schifo Me ne vado..." Sebbene Miriana abbia precisato di essere sempre stata carina e gentile, ha fatto notare di avere ricevuto solamente cattiverie da Ricciarelli.

L'ex marito di Trevisan minaccia azioni legali

Gli attacchi a Miriana Trevisan, non sono passati inosservati al suo ex marito Pago. Su Instagram, il cantautore ha pubblicato una storia in cui ha fatto sapere di voler procedere con azioni legali: "Le parole pronunciate da alcuni concorrenti saranno al vaglio dei nostri legali".

Il diretto interessato vuole tutelare la famiglia e il figlio avuto dalla showgirl. Prima di procedere con una querela, però, vuole aspettare il "via" di Miriana.

Pago si è augurato che accuse così ingiuriose non vengano più rivolte a Trevisan. Il riferimento del cantante potrebbe essere alle parole pronunciate da Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.