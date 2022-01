Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni sulla nuova puntata che verrà trasmessa su Rai 1 mercoledì 12 gennaio 2022, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Flora comunicherà a Umberto e Adelaide di essere intenzionata a lasciare la loro abitazione. Intanto Gloria consegnerà il braccialetto di Stefania a Ezio. Quest'ultimo chiederà consiglio a Veronica perché non saprà se darglielo a Stefania oppure no. Tina invece sarà operata e starà bene, mentre Vittorio invece sarà in crisi a causa della Ditta Palmieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Flora prende una decisione e la comunica a Umberto

Nel corso dell'ottantatreesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda il 12 gennaio, a casa Colombo succederanno cose strane. Veronica troverà per puro caso un vecchio attestato di equitazione della figlia. Quando era molto piccola, la giovane Venere praticava questo sport e solo dopo la morte del padre aveva deciso di smettere. Intanto Gemma verrà spronata da Marco a riprendere a cavalcare ma la ragazza si rifiuterà. La sorellastra di Stefania sarà ancora traumatizzata dai ricordi del passato.

Le vacanze natalizie hanno consentito a Flora di pensare al suo futuro. Dopo quanto accaduto con Adelaide e Umberto, la stilista non riuscirà a stare ancora sotto il tetto dei Guarnieri e deciderà di lasciare Villa.

Tuttavia lo comunicherà sia alla contessa che e al commendatore. La zia di Marta non si aspetterà questa notizia e sarà felice di togliersi di torno la figlia di Achille Ravasi. Umberto invece sarà triste per il trasferimento di Flora, perché in qualche modo legato alla ragazza.

Il Paradiso 6, Gloria consegna il bracciale di Stefania a Ezio

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il mercoledì 12 gennaio 2022, rivelano nel dettaglio che al grande magazzino ci sarà un grave problema da risolvere. La Ditta Palmieri non sarà più in grado di soddisfare tutte le richieste degli americani.

Tuttavia, il dottor Conti e il suo staff non sapranno come gestire questa situazione. Vittorio cercherà di parlare con Ezio ma la situazione sarà più grave del previsto. Nel frattempo a casa Amato squillerà il telefono: sarà Agnese che comunicherà la buona riuscita dell'operazione di Tina. La cantante dovrà rimanere ricoverata per qualche giorno ma starà bene. Il braccialetto di Stefania invece verrà ritrovato da Gloria. Commossa per i ricordi del passato, la capo commessa lo consegnerà a Ezio. Sarà l'occasione per la Moreau di trascorrere qualche minuto con il suo ex marito, del quale è ancora innamorata. Tuttavia il signor Colombo non saprà se restituire il bracciale alla figlia, oppure no. Veronica saprà consigliare bene il suo compagno.