La festa di compleanno per Katia Ricciarelli all'interno della casa del GF Vip è stata decisamente ricca di colpi di scena. La produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini, per questo evento speciale, ha messo a disposizione dei concorrenti qualche bottiglia di vino in più e, ovviamente, i vari protagonisti non si sono lasciati scappare questa possibilità. Tra quelli che si sono lasciati andare maggiormente spiccano Soleil e Alessandro, al punto che la regia del GF Vip è intervenuta per rimproverarli.

Soleil e Alessandro si lasciano andare alla festa per Katia al GF Vip 6

Nel dettaglio, durante la festa di compleanno organizzata all'interno della casa del Grande Fratello Vip per festeggiare e omaggiare Katia Ricciarelli, sono arrivate un po' di bottiglie di vino.

La reazione dei concorrenti non si è fatta attendere: tutti hanno apprezzato il gesto della produzione, in particolar modo Soleil e Alessandro che si sono lasciati andare più del dovuto.

I due, infatti, approfittando del clima goliardico che si respirava in casa per il compleanno della cantante lirica, ne hanno approfittato per bere qualche bicchiere in più, così come ha sottolineato Lulù nel momento in cui la regia del GF Vip li ha bacchettati.

La regia del GF Vip interviene e rimprovera Soleil-Alessandro

Ad un certo punto, infatti, la regia è intervenuta per chiedere a Soleil e Alessandro di recarsi in confessionale ma i due ragazzi non hanno letteralmente ascoltato il richiamo, tanto da costringere la produzione a rimproverarli e a richiamarli nuovamente con tono seccato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Immediata la reazione di Lulù che, dopo aver assistito al rimprovero da parte della regia nei confronti dei due gieffini, non ha perso occasione per dire la verità su quanto stesse accadendo.

"Ragazzi, Soleil e Alessandro in confessionale immediatamente", ha esclamato la regia del GF Vip quasi furiosa nei confronti dei due concorrenti.

'Si sono ubriacati', sbotta Lulù parlando di Soleil e Alessandro con l'autore del GF Vip

"Si sono ubriacati sorella, non ti ascoltano. Si sono ubriacati", ha esclamato Lulù nel momento in cui si è resa conto che Soleil e Alessandro continuavano ad ignorare il rimprovero e il richiamo da parte della regia del GF Vip, facendo di testa loro.

Insomma una serata in cui i concorrenti si sono lasciati andare decisamente più del dovuto e chissà se, alla luce di questo atteggiamento, non arriveranno possibili provvedimenti da parte della produzione del reality show Mediaset, che continua a registrare risultati d'ascolto molto positivi in prime time con una media di ben tre milioni e mezzo a settimana e picchi del 21% di share.