Una delle storie più travagliate e discusse dentro la casa del Grande Fratello Vip è senza ombra di dubbio quella tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ragazzi, infatti, sono stati spesso protagonisti di vari e numerosi tira e molla. Ma a creare ancora più instabilità vi è la posizione di Jessica, amica di Sophie ma, come da sua stessa ammissione, affascinata da Alessandro. A conferma di questo vi è un video pubblicato su Twitter che, nelle ultime ore, è divenuto letteralmente virale, ottenendo più di 24 mila visualizzazioni.

L'amicizia tra Sophie e Jessica sempre più in crisi

Nel video, come chiaramente visibile, sono presenti intorno a un divano numerosi concorrenti, tra cui proprio Jessica, Sophie e Alessandro. Questi ultimi, a un certo punto, iniziano a baciarsi ed è a questo punto che il fastidio di Selassié diviene evidente. La ragazza, infatti, ha deciso quasi subito di girare completamente la faccia, nel tentativo di non vedere i due.

Il modo in cui Jessica mi rappresenta totalmente in queste situazioni 💔 #jeru #gfvip pic.twitter.com/NZpyHvuWn4 — surreale 💆‍♂️ (@cicabum_) January 19, 2022

Il video, come detto, ha fatto il giro del web scatenando le più diverse reazioni. C'è chi, come l'utente Lis, che ha sottolineato come si sarebbe potuta benissimo alzare e allontanarsi.

Altri, come Aury, ha invece preso le difese della principessa: "Che tenerezza mi fa. Certo che si è presa una bella cotta per Alessandro".

Al di là di ciò che è successo, comunque, il rapporto tra Sophie e Jessica sembra essere sempre più in crisi, specie dopo l'ingresso in casa della mamma di Codegoni. Quest'ultima, infatti, ha sottolineato come la principessa sia facendo una "brutta figura", esortandola a stare più attenta al modo con cui si comporta con Alessandro.

Jessica ammette: 'Se non fossi tua amica mi sarei presa Alessandro'

Anche Jessica, comunque, non ha speso parole proprie carine verso la coppia e, in particolare, non si è sottratta dal lanciare delle frecciatine a Sophie. Nelle scorse ore, infatti, Selassié si trovava in cucina con Codegoni e Basciano quando non ha usato giri di parole e ha ammesso: 'Se non fossi tua amica mi sarei presa Alessandro.

Ci avrei lavorato molto di più". Il tutto, comunque, è sempre rimasto sul tono scherzoso, al punto che la stessa Sophie non ha 'ceduto' alla provocazione e non ha reagito.

Al di la di queste che sembrano essere delle vere e proprie provocazioni, comunque, Selassié ha ammesso parlando con Alessandro una sua grande paura: la solitudine. Jessica, in particolare, ha sottolineato come abbia paura di "rimanere da sola", magari per poi trovare una persona giusta quando è già "troppo tardi". La ragazza non ha nascosto di avere il sogno di sposarsi e di crearsi una famiglia