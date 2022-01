Al GFVip 6 c'è stato uno spettacolo in onore dei 76 anni di Katia Ricciarelli: i "vipponi" hanno portato in scena Romeo e Giulietta. Poco prima di andare in onda, Lulù Selassié ha rivelato a Manuel Bortuzzo perché non sono stati scelti come protagonisti principali. Come spiegato dalla principessa, la sorella Jessica ha confidato che Manuel sarebbe stato scartato perché brutto da vedere sulla sedia a rotelle.

Lo sfogo della principessa

Per interpretare il ruolo di Romeo e Giulietta, sono stati scelti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Poco prima di andare in scena, Lulù ha ammesso di esserci rimasta male di non essere la protagonista principale con il suo fidanzato Manuel Bortuzzo.

Nella stanza arancione, la principessa ha spiegato al fidanzato perché non sono stati scelti: "Sai cosa mi hanno detto? Non è bello da vedere perché tu sei in sedia a rotelle". Mentre il nuotatore cercava di capire chi avesse detto tali cose, la 23enne è scoppiata in lacrime.

Lulù piange perché voleva fare Giulietta nello spettacolo e dice a Manuel che non l’ha potuto fare perché lui non poteva fare Romeo in sedia a rotelle.

Tutti pensano sia stata Katia a dire una cosa così grave.

Alla fine Jessica ammette che era stata lei a pensarlo. #Gfvip pic.twitter.com/6WaS6fWbis — More Inside🌙 (@MoreInsideX) January 18, 2022

Poi, ha confidato che è stata sua sorella Jessica a raccontare la cosa. In un secondo momento, i due fidanzati hanno raggiunto Jessica per capire meglio la situazione.

A quel punto Jessica ha sostenuto di non avere sentito dire da nessuno tale affermazione, ma di averla pensata lei. La reazione di Lulù non si è fatta attendere: "Allora sei stupida..."

Le ipotesi del web

L'accaduto non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h24. Su Twitter, alcuni utenti hanno sostenuto che non sia stata Jessica a pronunciare quelle cose su Manuel.

Al contrario la coppia Bortuzzo-Selassié sarebbe stata scartata dal ruolo di protagonista da Katia Ricciarelli e Davide Silvestri. Secondo gli utenti, Jessica avrebbe solamente evitato di far scoppiare all'interno del GFVip l'ennesima discussione.

Non è escluso che Signorini non decida di vederci chiaro sulla vicenda nel corso dalla puntata di venerdì 21 gennaio.

Manuel Bortuzzo pronto a lasciare la casa

Manuel Bortuzzo è pronto a dire addio al GFVip 6. Il nuotatore di Trieste per motivi di salute abbandonerà il Reality Show, ma al momento non è stato svelato il giorno in cui il gieffino lascerà il programma.

Tuttavia, in una pausa pubblicitaria ci ha pensato Lulù, involontariamente, a rendere nota la data di uscita del fidanzato. La principessa nel dare alcuni consigli alla sorella Jessica su come comportarsi con Sophie e Basciano, ha pensato al televoto del 21 gennaio: "Non posso rischiare che te ne vai anche tu venerdì". Insomma, Lulù teme che dopo l'uscita di Manuel anche Jessica possa lasciare la casa di Cinecittà questa settimana. Per chi non lo sapesse, Jessica Selassié è finita al televoto eliminatorio con Federica Calemme, Giacomo Urtis in coppia con Valeria Marini e Davide Silvestri.