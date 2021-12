Intervistata da una nota rivista di Gossip a ridosso del Natale, Adriana Volpe si è lasciata andare a commenti inaspettati su alcuni concorrenti del GF Vip. Quando le è stato chiesto di esprimere un parere sulla storia d'amore tra Manuel e Lulù, l'opinionista ha detto di nutrire dei dubbi sulla sincerità di Bortuzzo, che da un giorno all'altro ha cambiato drasticamente atteggiamento. Belle parole per Sophie e Gianmaria, meno per Alex e Soleil, considerati dalla donna troppo egocentrici e pronti a tutto pur di emergere.

Il pensiero sugli amori del GF Vip 6

Adriana Volpe è sicuramente una persona che non le manda a dire, e ciò lo si evince dai commenti che ha fatto su alcuni protagonisti della sesta edizione del GF Vip.

L'opinionista si è esposta soprattutto su una coppia che in questi mesi ha regalato colpi di scena a non finire, Manuel e Lulù.

Quando un giornalista le ha chiesto cosa pensa dell'amore che è sbocciato ultimamente tra i due ragazzi, la collega di Sonia Bruganelli ha detto: "Lui mi ha molto sorpreso. Ha stravolto in poco tempo il suo atteggiamento, adesso è sereno ed accogliente con lei ma prima ha fatto di tutto per allontanarla".

Stando a questo parere, Bortuzzo avrebbe avuto un improvviso ripensamento sulla principessina, la stessa che ha "trattato male" per circa tre mesi davanti alle telecamere e quella alla quale oggi dichiara amore incondizionato.

"Io non escludo la strategia", ha fatto sapere Adriana in una recente intervista riferendosi esclusivamente al 22enne di Treviso.

Pareri sul cast del GF Vip

Adriana si è esposta anche per commentare l'amicizia artistica tra Alex e Soleil. L'opinionista del GF Vip è certa del fatto che la squalifica di Belli dal programma non metterà fine alla "telenovela" con Sorge, che infatti sta continuando anche a distanza nel corso delle puntate del lunedì sera.

Volpe, inoltre, non si sente di prendere le difese di nessuno dei due, tant'è che in diretta ci ha tenuto a precisare che l'influencer non è affatto vittima di una situazione che alla quale ha partecipato consapevole del fatto che l'attore era sposato.

Parole più dolci, invece, la donna le ha avuto su Sophie e Gianmaria (che però si sono lasciati, infatti quest'intervista è stata rilasciata prima che Antinolfi chiudesse con la bella tronista) e su Miriana e Biagio, altra potenziale coppia della sesta edizione del reality Mediaset

Il ripensamento di Bortuzzo al GF Vip

Tornando a Manuel e al drastico cambio di atteggiamento che ha avuto con Lulù nell'ultimo periodo, non è solo Adriana a pensare che dietro a tutto ciò potrebbe esserci una strategia.

Chi ha seguito la sesta edizione del GF Vip sin dall'inizio, ricorderà certamente che Bortuzzo ha chiuso più volte la frequentazione con la principessina perché esasperato dal suo "pressing" quotidiano.

Improvvisamente, dopo aver saputo che il programma è stato allungato di tre mesi, il ragazzo sembra aver cambiato idea. Nel giro di pochi giorni, infatti, il 22enne si è aperto con Selassié, arrivando a dirle "ti amo" davanti alle telecamere.

Molti spettatori dubitano delle buone intenzioni del nuotatore, soprattutto dopo aver visto la freddezza con la quale suo padre Franco ha trattato la giovane quando l'altra sera è entrato nella casa per una sorpresa.

Bortuzzo senior non ha mai citato la fidanzata del figlio, anzi ha detto che Manuel è adulto e si prende la responsabilità di tutte le scelte che compie, compresa quella di legarsi in modo stabile alla compagna d'avventura. La famiglia del concorrente non ha mai apprezzato particolarmente Lucrezia e ne ha dato prova in questi mesi con post e frecciatine social.