Puntata movimentata per Soleil Sorge che, il 10 dicembre, è stata ancora una volta una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6. L'ex protagonista di Uomini e donne si è ritrovata al centro delle dinamiche per la situazione che la vede coinvolta con Alex Belli ma anche per le discussioni con Sophie Codegoni. Subito dopo la puntata in diretta su Canale 5, Soleil si è ritrovata a discutere anche con la principessina Lulù e tra le due c'è stato uno scambio di frecciatine al vetriolo.

Soleil e Lulù, scontro dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, subito dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5, Soleil è apparsa decisamente nervosa, complice la diretta difficile che ha dovuto affrontare, dove le è stato letto anche il tweet decisamente polemico pubblicato sui social dal papà della sua "nemica" Sophie Codegoni.

Lulù si trovava nella zona living della casa, in compagnia di Manuel Bortuzzo e stava fumando al sua ultima sigaretta prima di andare a dormire.

Quando è arrivata Soleil ha provato ad aprire le porte della veranda che portano al giardino, ma la reazione di Lulù non è stata delle migliori e le ha chiesto di aspettare, perché aveva preso l'antibiotico.

Botta e risposta al vetriolo tra Lulù e Soleil dopo la diretta del GF Vip

"Amore non aprire, ho preso l'antibiotico", ha esclamato Lulù chiedendo così a Soleil di evitare di spalancare le porte e di far entrare aria fredda in casa, dato che si sentiva poco bene.

"Amore vai in camera, perché qui non si respira", ha subito esclamato Soleil Sorge senza troppi mezzi termini.

"La dottoressa mi ha incontrato personalmente per darmi l'antibiotico. Non posso fumare in camera da letto", ha sbottato ancora Lulù.

"Copriti e vai in camera. Io lascio aperto qui che non si respira. Ho bisogno di aria. Dai, esageriamo", ha esclamato ancora infastidita Soleil Sorge dopo la puntata del Grande Fratello Vip e così, alla fine, ha aperto la porta malgrado le richieste della principessina Selassié.

Soleil Sorge è ancora la preferita dal pubblico del GF Vip

Insomma il clima all'interno della casa più spiata d'Italia continua ad essere particolarmente infuocato. Intanto Soleil può contare sul sostegno da parte del pubblico da casa che continua a renderla la preferita della settimana.

Anche nel corso dell'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 6 trasmessa venerdì 10 dicembre su Canale 5, Soleil è riuscita ad avere la meglio battendo tutti gli altri concorrenti che con lei si trovavano al televoto per il preferito di questa settimana.

Avendo la possibilità di scegliere una persona da mandare in nomination, Soleil ha fatto il nome di Sophie Codegoni che adesso rischia l'eliminazione.