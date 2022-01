L'atmosfera di festa di questi giorni non ha ammorbidito gli animi dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, la vita nella casa è stata animata ulteriormente da uno scontro che ha visto protagoniste due donne: da una parte Lulù, dall'altra Soleil (non nuova, a dir la verità, alle liti).

L'oggetto della discordia, in questo caso, è stato un tartufo sparito. La principessa, in particolare, ha chiesto a Barù se sapesse che fine avesse fatto un tartufo, lanciando un'accusa generica contro qualche vippone colpevole di esserselo intascato.

A tale accusa ha deciso di rispondere Soleil, innescando un forte scontro verbale.

Soleil accusa Lulù di nascondere 'la torta e la frutta'

Le accuse di Lulù, infatti, non sono andate giù all'influncer, che ha fatto notare come la principessa sia la prima a "nascondere" le cose in camera: "La torta, la frutta... Di cosa stiamo parlando?". Soleil ha poi lanciato la sua stoccata, sottolineando come sia "stanca" di sentir invocare i principi validi in quanto, dentro la casa, "non li ha nessuno".

Lulù, in un primo momento, si è difesa ricordando come abbia portato la torta in camera "su consiglio di Carmen e Manila", decidendo poi di passare al contrattacco. In particolare, la principessa ha domandato a Soleil il motivo della sua agitazione, rinfacciandole di essersi intromessa in una conversazione.

Infine, la 'princess' ha accusato direttamente l'influencer: "La questione ti tocca perché il tartufo lo hai nascosto tu, altrimenti stavi tranquilla".

Ora si nascondono pure il cibo. Lulù ogni volta fa dolci e li lascia in cucina senza nascondere niente. Ditte quelli che volete intanto Lulù è l’unica che ha avuto le palle di lamentarsi. E i modi sono più che giusto visto che Soleil in 4 mesi ha detto di peggio. #gfvip pic.twitter.com/338oVTv7Ey — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) January 2, 2022

'Pensi che se urli la gente sta zitta perché ha paura, ma non ne abbiamo'

A questo punto della conversazione, Soleil ha deciso di alzare la voce nel tentativo di interrompere 'l'arringa' di Lulù, senza tuttavia riuscirci.

La principessa, infatti, ha chiesto all'influencer di lasciarla parlare, invitandola senza tanti giri di parole a non "romperle il ca**o".

La 'princess' ha poi accusato Soleil di "aggredire" sempre le altre persone, convinta del fatto che le altre persone si intimoriscono quando sentono le sue urla. Lulù ha però voluto mettere le cose in chiaro, affermando di "non aver paura", concludendo con un emblematico "che ca**o vuoi".

Soleil, evidentemente irritata per il tono usato da Lulù, ha definito la sua coinquilina "una maleducata", invitandola a usare questi toni nei confronti "di tua sorella e della tua famiglia". Lulù, però, non ha arretrato di un passo, sottolineando di "parlare così a chi voglio". Inutili i tentativi degli altri vipponi (tra i quali Giacomo Urtis) di gettare acqua sul fuoco: la tensione tra le due vippone, infatti, continua a essere alta ed è probabile che di questo scontro si parlerà anche nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip.