L'amicizia speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge continua all'interno del GFVip. Nella giornata di domenica 5 dicembre, l'influencer italo-americana ha redarguito Lulù Selassié per avere dato troppe attenzioni all'attore. Nel dettaglio, la 27enne ha invitato la coinquilina ad andare a "giocare" con i suoi amici.

L'accaduto

In un momento di relax, alcuni "vipponi" si sono ritrovati in veranda per una chiacchierata. Mentre Alex e Soleil erano in salotto, sono stati raggiunti da Lulù. La Principessa senza troppi fronzoli si è avvicinata all'attore e lo ha abbracciato.

Nel vedere il coinquilino compiaciuto, la 23enne ha chiosato: "Tu vuoi essere coccolato". Incurante della presenza di Sorge, Lulù ha accarezzato gli addominali di Belli. Lo stesso attore si è complimentato per l'energia positiva trasmessa dalla Principessa: "Hai un'energia incredibile".

Sorge sbotta

Dopo avere assistito alla scena, Soleil Sorge ha invitato Lulù a non toccare gli addominali di Alex: "Non toccare quel muscolo". La sorella di Jessica e Clarissa, però, ha prontamente replicato: "No, tocco solo questi. Mi accontento". In un secondo momento Lulù ha chiesto un massaggio al collo a Belli e lo ha baciato sulla guancia. A quel punto l'influencer italo-americana ha perso la pazienza e con tono piccato ha chiosato: "Dai, amore te lo sei baciato abbastanza".

Poi, ha aggiunto: "Vai a baciare Manuel, su". Infine, Soleil ha tagliato corto: "Hai i tuoi amici? Vai da loro".

L'atteggiamento della gieffina, no è passato inosservato a Jessica Selassié. La più grande delle Principesse d'Etiopia ha commentato il tutto con ironia: "Soleil la gelosona". A quanto pare, Sorge sembra essere gelosa di Alex Belli.

La diretta interessata non avrebbe affatto gradito che un'altra donna dedichi determinate attenzioni al 38enne.

Soleil: 'Amo Alex come essere umano'

Nella 24^ puntata del GFVip, Alex Belli ha dichiarato in diretta nazionale di essere innamorato di Soleil Sorge. Tuttavia, l'attore ha precisato di amare allo stesso modo anche la moglie Delia Duran.

In studio, l'influencer italo-americana ha fornito la sua versione dei fatti sulla vicenda. La diretta interessata non ha nascosto di essere rimasta spiazzata dalla dichiarazione dell'attore, ma ha rivelato di averlo saputo in cuor suo. A quel punto Signorini ha chiesto alla gieffina se provasse gli stessi sentimenti nei confronti del coinquilino. Soleil anziché glissare, ha ammesso: "Io amo Alex, ma come essere umano". La 27enne ha precisato di essere sicura dei sentimenti che prova per la persona che la sta aspettando fuori. Inoltre, Sorge ha riferito che l'amore è voglia di costruire un futuro insieme, con Belli questa non è la direzione.