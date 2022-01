Manuel Bortuzzo ha lasciato la casa del GFVip. Dunque, a Lulù Selassié non è rimasto che parlare della sua favola con i compagni d'avventura. Parlando con Manila Nazzaro, la Principessa ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata di trovare l'amore al Reality Show. Poi, si è detta sicura che in futuro il suo fidanzato potrà tornare a camminare sulle sue gambe.

'Voglio stare con lui per sempre'

La conoscenza tra Manuel e Lulù era iniziata in salita. In principio, il 22enne aveva lasciato intendere di volerla conoscere, ma poi aveva fatto un passo indietro.

Nel momento in cui tutto sembrava svanito, è sbocciato l'amore. Da lì in poi, i due "vipponi" sono diventati inseparabili. Lo scorso lunedì 24 gennaio, Bortuzzo ha lasciato la casa di Cinecittà per motivi di salute.

Lulù parlando del suo fidanzato con Manila, ha rivelato che non avrebbe mai pensato di trovare l'amore al GFVip: "Prima di venire volevo vedere se c'era qualche bel ragazzo..." Come spiegato dalla diretta interessata dopo avere visto i profili del parterre maschile, la 23enne ha confidato che nessuno l'aveva colpita. Una volta arrivata nella casa di Cinecittà, Lulù ha confidato di non essere subito stata attratta da Manuel. Tuttavia, il giorno seguente i due erano già in giardino a chiacchierare per conoscersi meglio.

Oggi, la Principessa è sicura di volere un futuro al fianco di Bortuzzo: "Voglio stare con lui per sempre, per tutta la vita".

Il desiderio della Principessa

Nel corso della chiacchierata con Manila, la sorella di Jessica e Clarissa ha fatto sapere di voler donare tutto il suo amore a Manuel: "E' una persona buona, deve stare bene".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A proposito delle condizioni di salute di Bortuzzo, il ragazzo si trova su una sedie a rotelle dopo essere stato colpito da un'arma da fuoco, Lulù si è detta sicura che prima o poi il problema si risolverà: "Lo accompagnerò dappertutto. Me lo sento che tornerà a camminare. Voglio che questo incubo finisca per lui..." Dunque, la 23enne si è detta ottimista che sul fatto che un giorno il nuotatore possa tornare a camminare sulle sue gambe.

Infine, la Principessa ha confidato di non avere mai trovato una persona speciale come Manuel: "E' un angelo".

Il commento di Manila

Dopo avere ascoltato le parole al miele della Principessa, la 44enne pugliese si è complimentata con Lulù per avere tirato fuori il meglio di Manuel Bortuzzo: "Sai quante volte l'ho sentito dire di avere una vita di m...?" Per l'ex Miss Italia, Manuel si trovava in un cammino buio e solamente la 23enne è riuscita a far trovare la luce in fondo al tunnel del giovane. Secondo il punto di vista di Nazzaro, Manuel e Lulù si sono completati a vicenda: "Ho sempre visto che eri speciale, sei un'anima del cielo".

A quel punto la Principessa non ha potuto fare altro che ribadire il suo amore per il 22enne: "Non me lo sarei mai aspettato".