La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nata sotto i riflettori del GFVip 6 prosegue a gonfie vele. Nella serata di mercoledì 18 gennaio, la Principessa si è lasciata andare e ha aperto al matrimonio con il 22enne di Treviso. Nel dettaglio, la giovane ha spiegato che la coppia è sicura di stare insieme tanto da volersi sposare.

Le parole della Principessa

I "vipponi" per il compleanno di Katia Ricciarelli hanno portato in scena Romeo e Giulietta. Prima dello spettacolo, la Principessa ha ammesso di esserci rimasta male per essere stata scartata con il suo fidanzato dai protagonisti principali.

Ma non solo, la 23enne mentre parlava con Manuel ha pronunciato qualcosa che ha mandato alle stelle l'umore dei fan: "Siamo fidanzati, ci amiamo...".

La diretta interessata ha sostenuto che insieme a Bortuzzo hanno dei progetti per il futuro. Poi, Lulù ha affermato: "Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme". Ovviamente, questo non significa che i due "vipponi" convoleranno a nozze appena terminato il GFVip. Tuttavia, sia Manuel che Lulù sognano un futuro e intendono vivere per tutta la vita insieme.

Le parole della 23enne non sono passate inosservate ai telespettatori della diretta h24. In molti, su Twitter, si sono detti entusiasti per l'epilogo tra Manuel e Lulù.

Lo sfogo di Lulù

Prima di esibirsi con Romeo e Giulietta, Lulù ha dato adito ad un duro sfogo con Manuel Bortuzzo. La diretta interessata ha spiegato che voleva interpretare insieme al suo fidanzato Romeo e Giulietta, ma sono stati scelti Basciano e Sophie. A quel punto la Principessa ha spiegato perché non sono stati i protagonisti del racconto: "Sai cosa mi hanno detto?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non è bello da vedere perché tu stai sulla sedie a rotelle". Lulù ferita per come è stato trattato il fidanzato, è scoppiata a piangere.

In un secondo momento, la coppia si è diretta da Jessica Selassié per indagare chi sia stato a dire una frase simile. A quel punto Jessica ha confidato di averla pensata lei. Secondo alcuni utente del web, però, le cose non sarebbero andate così.

La sorella di Lulù si sarebbe presa la colpa per evitare l'ennesimo litigio all'interno della casa di Cinecittà.

Lieto fine per Bortuzzo-Selassié

All'inizio tra Lulù e Manuel le cose non andavano affatto bene. In principio, Bortuzzo aveva aperto alla conoscenza con la Principessa. A causa di alcuni atteggiamenti della 23enne, però, il nuotatore fece un passo indietro. Nel momento in cui Lulù ha deciso di accettare la decisione del coinquilino, le cose tra i due hanno cambiato piega. Manuel infatti, ha cominciato a sentire la mancanza della coinquilina. A tal proposito ha rivelato l'intenzione di tornare sui suoi passi. Da quel momento in poi, tra i due "vipponi" la relazione prosegue a gonfie vele.

Di conseguenza, la coppia sogna e immagina un futuro e una famiglia insieme.