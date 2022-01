Nella casa del GFVip si respira aria di tensione. Lunedì 3 gennaio, Katia Ricciarelli ha fatto notare di non avere più biscotti per colazione. Manila Nazzaro e Carmen Russo hanno evidenziato la sparizione di alcune uova messe da parte. L’ex Miss Italia nel vedere l’atteggiamento menefreghista delle sorelle Selassié le ha attaccate.

L’accaduto

Dopo essersi svegliata Katia si è diretta in cucina per fare colazione, ma ha non ha trovato biscotti. Di conseguenza, la cantante si è diretta nella stanza blu e si è lamentata. A quel punto Miriana ha proposto di prendere i biscotti messi da parte per le eventuali emergenze.

Alla conversazione si sono unite anche le altre concorrenti del GFVip. In particolare, Carmen e Manila hanno sostenuto di non avere più trovato le uova messe da parte. Nella conversazione è intervenuta anche Soleil che, ha ammesso di esserci rimasta male per le accuse di Lulù: la Principessa ha accusato la coinquilina di avere nascosto il tartufo.

Lo sfogo dell’ex Miss Italia

Stanca per la sparizione del cibo, Manila Nazzaro ha chiosato: “Non importa niente a nessuno”. Poi, ha proposto ai “vipponi” di prendere una parte del budget settimanale e gestirlo singolarmente, in modo da non discutere più. Secondo Soleil invece, sarebbe meglio stilare dei piatti da cucinare tutti insieme per evitare problemi.

Mentre le concorrenti del parterre femminili si confrontava e cercava di trovare una soluzione, sono arrivate Lulù e Jessica pronte per andare in sauna. L’atteggiamento menefreghista delle Principesse ha mandato su tutte le furie Manila. Inoltre, la diretta interessata ha fatto sapere anche Gianmaria si sarebbe allontanato da lei da qualche giorno a questa parte.

Parlando con Soleil, l’ex Miss Italia ha puntato il dito contro le sorelle Selassié: “Hanno attaccato me perché pensavano di attaccare un debole”. Il riferimento della 44enne pugliese è rivolto alla stoccata ricevuta nella 30ª puntata del Reality Show da Clarissa Selassié. A detta di Manila, le sorelle Selassié si sarebbero avvicinate a Soleil solamente per strategia.

Jessica racconta tutto a Gianmaria

Dopo avere ascoltato le critiche di Manila a Gianmaria, Jessica ha deciso di raccontare tutto all’imprenditore campano. Nel dettaglio, la Principessa ha informato il coinquilino delle lamentele dell’ex Miss Italia. A quel punto Gianmaria non ha potuto fare che raggiungere Nazzaro e parlarne con lei. Di conseguenza, tra i due è nato un confronto-scontro. Al termine della discussione, l’imprenditore si è sfogato con Jessica e Miriana. Secondo alcuni concorrenti del GFVip, Manila avrebbe avuto un cambio di atteggiamento dall’inizio dell’avventura nella casa più spiata d’Italia.