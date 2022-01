Nella casa del GFVip 6 c'è stato un nuovo scontro: le protagoniste sono state Valeria Marini e Soleil Sorge. La prima ha lamentato di essere stata esclusa da un confessionale dove era protagonista Katia Ricciarelli. L'influencer italo-americana stufa di essere etichettata diversamente dalla realtà, si è scagliata contro la showgirl.

La discussione

Nella giornata di martedì 18 gennaio, Katia Ricciarelli si trovava a fare un confessionale. A un certo punto la cantante lirica ha chiamato le sue amiche Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Valeria Marini che era presente all'esterno del confessionale voleva raggiungere anche lei la soprano, ma pare che la 27enne italo-americana l'abbia tagliata fuori.

Al termine del confessionale, Manila, Barù, Katia e Gianmaria si trovavano seduti al tavolo. Delusa per essere stata esclusa, Valeria stava raccontando l'accaduto agli altri "vipponi". Soleil ha sbottato: "Chiariamo questa cosa. A me nessuno mi parla in questo modo..." Poi, Sorge ha negato di avere chiuso fuori dal confessionale la showigirl. In replica, Marini ha portato avanti la sua versione: "Mi hai spinto e chiuso la porta".

Lo sfogo di Sorge

Nel sentire Valeria ancora lamentarsi per l'accaduto, Soleil ha perso la pazienza. La diretta interessata ha esordito: "Ma riprenditi". Poi, ha invitato la coinquilina ad essere pùà gentile nei suoi confronti in quanto in questi giorni l'avrebbe aiutata anche con il look da sfoggiare in puntata e non.

L'influencer ha sostenuto che era un momento per Katia: "Sei stata scortese a volerti inserire quando non sei stata chiamata".

In un secondo momento, la 27enne ha ribadito di volere veramente bene alla cantante lirica e non solo per convenienza. Dopo essere stata invitata da Marini a smettere di urlare, Soleil ha proseguito con il suo monologo: "Falla finita lo dici ad un'altra persona.

La diretta interessata ha chiesto a Valeria di raccontare i fatti come sono andati realmente anziché inventare una sua versione.

La replica di Marini

Di fronte al rimprovero di Soleil, Valeria ha precisato di non essersi rivolta a lei. Al contrario l'ex primadonna del Bagaglino ha fatto notare di avere raccontato l'accaduto ai suoi compagni d'avventura.

A quel punto Sorge l'ha invitata a non fare una sceneggiata: "Tutto questo lo riporti domani..." Inoltre, la 27enne ha ribadito di non essersi messa in mezzo al racconto ma di avere semplicemente risposto dopo essere stata chiamata in causa.

Il rapporto di Soleil Sorge e Valeria Marini è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. Non è escluso che nelle prossime ore le due "vippone" decidano di chiarire.