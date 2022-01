Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Un posto al sole. La puntata di giovedì 20 gennaio 2022 va in onda alle 20:45 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, dove è possibile rivedere l'episodio in replica.

Patrizio ha agito d'impulso per difendere Raffaele dalle offese di Alberto, spingendolo giù dalle scale. Una caduta che non ha provocato danni gravi a Palladini, ma che sta diventando un'occasione ghiotta per vendicarsi del rivale in amore. Alberto, furbo come una volpe, ha rifiutato di farsi visitare da Ornella, che avrebbe certamente capito le sue reali condizioni di salute.

Palladini si è così rivolto a un altro dottore, mentendo spudoratamente: il fatto di aver detto di avere vertigini e nausea accompagnate a mal di testa, ha fatto sì che l'ingenuo medico prescrivesse ulteriori accertamenti, preoccupato per le possibili conseguenze della caduta. Patrizio ancora non sa ciò che lo aspetta, ma non perderà tempo per tenere gli occhi aperti su Alberto che, oltre a volerlo rovinare, sta ricattando psicologicamente Clara affinché torni a vivere con lui e con il piccolo Federico. Occhio anche a Fabrizio, che sta per cadere in una spirale autodistruttiva senza uscita, nella quale trascinerà anche Marina.

Un Posto al Sole trama episodio 5864 del 20 gennaio 2022

Il ritorno di Katia a Milano è stato un toccasana per Nunzio, che sembra aver placato il suo nervosismo, con grande gioia di Franco.

Nella puntata del 20 gennaio, Katia avrà intenzione di conoscere la fidanzata del figlio e così si prepara a una cena con Chiara.

Franco è felice di avere un po' di compagnia, ma pensa sempre ad Angela, ancora lontano da lui e dalla piccola Bianca.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto torna all'attacco con Clara

Palladini non ha intenzione di mollare la presa, proprio ora che può sfruttare a suo favore quanto successo con Patrizio.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole raccontano che Clara finirà per l'ennesima volta nella sua rete, incapace di reagire alla sua abile arte manipolatoria.

Patrizio capirà che Alberto sta ricattando Clara e proverà in tutti i modi a farle aprire gli occhi. Renato, nel frattempo, proverà ad aiutare il nipote e proteggerlo dalle grinfie del perfido Palladini.

Un Posto al Sole spoiler: Fabrizio nel tunnel della depressione

Silvia sarà ancora in imbarazzo per la sua storia con Giancarlo, visto che Guido non riesce proprio ad accettarla. La situazione diventerà sempre più complicata. A fare da mediatrice, come sempre, sarà Mariella.

Infine, le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che per Fabrizio arriveranno tempi bui. Dopo i guai al pastificio, cadrà nuovamente nel tunnel della depressione, ma questa volta arriverà al punto di non vedere più la luce. Marina gli starà accanto ma, molto presto, la situazione sfuggirà a ogni controllo.