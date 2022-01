Barù è uno dei protagonisti del GFVip 6. In queste ore, il gieffino si è lasciato andare ad alcune confidenze personali con Giucas Casella. Nel dettaglio, il nobile ha confidato quale concorrente del parterre femminile lo stuzzica di più. Senza peli sulla lingua il diretto interessato ha fatto il nome di Soleil Sorge.

La confessione del nobile

L'ingresso di Barù nella casa più spiata d'Italia non è passata inosservato. Il diretto interessato si è messo in mostra con le doti culinarie, ma non solo. Il nipote di Costantino Della Gherardesca sta riscuotendo molto successo anche all'esterno del GFVip.

Moltissimi utenti hanno lanciato la ship tra Barù e Jessica Selassié.

In queste ore, però, è arrivata una confidenza del gieffino che ha "smontato" l'entusiasmo di alcuni telespettatori. Il diretto interessato parlando con Giucas ha confidato quale ragazza lo attrae all'interno del Reality Show: "Chi mi stuzzica di più? Sia per un pensierino erotico che per altri motivi, andrei su Soleil". Insomma, il nobile sembra non resistere al fascino dell'influencer italo-americana.

Abbraccio 'piccante' tra Barù e Soleil

Poco prima della confidenza di Barù, il gieffino si è lasciato andare con Soleil. Nel dettaglio, i due "vipponi" si sono scambiati un abbraccio dopo una lunga chiacchierata. A un certo punto il nobile ha fatto cadere la mano sul lato B della coinquilina.

All'interno della casa di Cinecittà, Soleil continua a fare "conquiste". Il primo a cadere davanti al fascino della 27enne italo-americana è stato Alex Belli: l'attore è arrivato a mettere in discussione il matrimonio con Delia Duran. Successivamente, è stato Basciano: nel video di presentazione, l'ex volto di Temptation Island aveva ammesso di essere incuriosito dalla giovane, ma poi ha deciso di frequentare Sophie Codegoni.

Adesso invece, è Barù a fare complimenti alla coinquilina e ammettere di non essere indifferente all'influencer.

Delia-Alex-Soleil: il commento di Barù

Nella 35^ puntata del GFVip, Barù si è schierato dalla parte di Soleil in merito al triangolo amoroso che ha coinvolto Delia Duran e Alex Belli. Il nobile senza peli sulla lingua ha criticato la modella sudamericana: "È inutile che vieni a prendertela con Soleil".

A detta del gieffino, Duran non avrebbe dovuto partecipare al reality show: "Secondo me è una cosa strumentalizzata".

Secondo Barù, Delia all'interno della casa di Cinecittà non troverà le risposte che cerca. Infine, il diretto interessato ha sostenuto che la situazione è fin troppo chiara: "Cosa devi capire? O ti comporti bene oppure no". A tal proposito il gieffino ha tirato in ballo Davide Silvestri che in quattro mesi di reality non ha mai mancato di rispetto alla fidanzata.