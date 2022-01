Soleil Sorge mette in imbarazzo Jessica all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra le due inquiline di Cinecittà non corre buon sangue e già in passato hanno avuto modo di scambiarsi delle frecciatine al vetriolo che non sono passate inosservate. Questa volta, però, Soleil ha messo in imbarazzo Jessica, facendo riferimento al fatto che la principessina ha ammesso di essere astemia e quindi di non toccare alcolici.

Jessica messa in imbarazzo da Soleil al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, come da tradizione all'interno della casa del GF Vip anche questo sabato sera c'è stata una nuova festa e i vipponi si sono lasciati andare un po' più del dovuto con qualche bicchiere di vino.

È questo il caso di Soleil Sorge, che nel corso della serata ha provato a offrire del vino anche a Jessica, ma la ragazza ha ribadito per l'ennesima volta di non bere.

"Io sono astemia", ha esclamato Jessica rifiutando il calice di vino che le veniva offerto e la reazione di Soleil è stata giudicata anche dal pubblico social decisamente fuori luogo.

'Ma che fai nella vita', sbotta Soleil contro Jessica (Clip)

L'ex protagonista di Uomini e donne, infatti, ha messo in imbarazzo la principessina facendo leva non solo sul fatto che sia astemia, ma anche su alcune dichiarazioni che la principessina ha rilasciato nelle scorse settimane, legate alla sua intimità e ai rapporti con i ragazzi.

"Ah sei astemia?

Cioè non sco..., non bevi, ma che ca... fai nella vita", ha esclamato Soleil rivolgendosi a Jessica. Peccato, però, che le battutine di Soleil abbiano fatto sorridere solo Alessandro, ma non il pubblico social che ha puntato il dito contro la giovane influencer.

"C'hai pure la mamma che ti cucina, come passi le giornate? Non ti trucchi, non ti fai i capelli", ha sentenziato ancora Soleil, mentre Jessica nascondeva il suo imbarazzo dopo essere stata messa in difficoltà dalla sua coinquilina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tanto di cappello a Jess che si contraddistingue sempre per la sua classe nel rispondere a certe provocazioni

Come direbbe sua sorella Lulú: “che me ne frega di questi sfigati”#jerú #jessvip #gfvip pic.twitter.com/idilD1Tj4H — 𝑁𝑎𝑑𝑖𝑛𝑒🎠41%⚡️Jessica Selassiè supremacy (@nadinegfvip) January 23, 2022

Jessica amata dal pubblico del GF Vip 6

Al di là delle frecciatine poco carine di Soleil nei confronti di Jessica, la principessina continua a essere una delle concorrenti preferite di questa sesta edizione del GF Vip.

Anche nel corso dell'ultimo televoto, dove il pubblico doveva decidere il nome della persona da salvare, Jessica è riuscita a imporsi, conquistando così il primato di questa settimana.

A dimostrazione del fatto che il percorso delle principessine Selassié all'interno della casa di Cinecittà sta piacendo al pubblico da casa e non si esclude che possano esserci anche loro nella rosa dei finalisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, che chiuderà i battenti a metà marzo 2022.