L'amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge nata sotto i riflettori del GFVip 6 sembra essere giunta al capolinea. Secondo l'influencer italo-americana, l'ex Miss Italia non si sarebbe dovuta mostrare comprensiva nei confronti di Delia Duran. Nazzaro parlando con la nuova coinquilina ha confidato di esserci rimasta male per il distacco della 27enne.

La discussione in puntata

L'ingresso di Delia Duran ha scombussolato gli equilibri nella casa di Cinecittà. Tuttavia, la moglie di Alex Belli ha dimostrato di non essere arrivata al GFVip per fare la guerra, ma per capire meglio la sua posizione.

Al Reality Show Delia ha trovato comprensione da parte tutti i "vipponi". Tale atteggiamento ha portato Soleil ad allontanarsi da chi reputava un'amica.

Nella 35^ puntata del GFVip, Soleil ha accusato Manila di essere una "finta buonista". Dal canto suo, Nazzaro ha sostenuto che la sua etica le impone di voltare le spalle ad una persona solamente per partito preso. A sostenere l'ex Miss Italia, ci ha pensato anche Katia Ricciarelli.

Lo sfogo dell'ex Miss Italia

Dallo scontro avuto in diretta, Manila e Soleil si sono ulteriormente allontanate. Parlando con Delia, l'ex Miss Italia ha avuto un crollo emotivo. La diretta interessata ha spiegato di avere fatto di tutto per spiegare la sua posizione con l'influencer italo-americana: "Sono andata quattro volte e mi ha sempre cacciato".

La 44enne pugliese ha rivelato di avere raggiunto Sorge anche dopo la puntata del reality show, ma invano. In merito all'atteggiamento adottato da Soleil, Manila si è detta profondamente delusa: "Lei ormai non vede niente, ha i paraocchi".

Manila ha spiegato che nel momento del bisogno si è vista voltare le spalle da una persona che riteneva sua amica.

Sulla base di quanto dichiarato, la gieffina ha affermato: "Se qualcuno non riconosce il tuo bene, più di tanto non puoi fare". Inoltre, Nazzaro ha confidato che all'interno della casa di Cinecittà le persone che le vogliono bene lo hanno dimostrato, al contrario dell'influencer.

'Con te si è avvicinata'

Nel corso del suo sfogo, Manila si è detta felice di una cosa: una sorta di "armistizio" tra Soleil e Delia.

Secondo Nazzaro, quando si fa del bene non è mai sbagliato. La 44enne si è detta contenta sul fatto che Sorge abbia deciso di rivolgere parola alla nuova coinquilina. Per quanto riguarda la sua situazione con la 27enne, Manila ha chiosato: "Io non cerco la riconoscenza, ma almeno comprensione".

Al momento non è chiaro se le due coinquiline riusciranno a meno a chiarire. Tuttavia, non è escluso che nella puntata di venerdì 21 gennaio Signorini non decida di mandare in scena un confronto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro.