Lunedì 3 gennaio su Canale 5 è stata trasmessa la 31ª puntata del GF Vip. In seguito allo scontro che ha visto coinvolte le sorelle Selassié e Katia Ricciarelli, Soleil Sorge ha spezzato una lancia in favore della cantante lirica.

Stanca di essere sempre attaccata, Lucrezia ha voluto rivelare alla 27enne italo-americana ciò che la sua amica Ricciarelli ha detto in passato di lei.

La discussione durante il GF Vip del 3 gennaio

La puntata del 3 gennaio si è aperta con un confronto-scontro tra Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Clarissa Selassié (ex gieffina e sorella minore di Lucrezia e Jessica).

La 19enne ha ribadito che per lei l'ex Miss Italia è una persona falsa. Inoltre, ha ammesso di esserci rimasta male per come Manila ha trattato le sue sorelle.

Dal canto suo, Ricciarelli ha rimproverato le principesse, definendole delle maleducate.

La lite durante la pubblicità

Durante la pausa pubblicitaria, Soleil si è avvicinata a Katia e Manila per dare loro il suo supporto. Il gesto dell'influencer italo-americana, però, ha irritato Lucrezia. Parlando con Sorge, la 23enne ha affermato: "Sempre a giustificare le sue cattiverie, ora ci siamo rotte".

La principessa ha sottolineato che, in realtà, sarebbero state lei e sua sorella Jessica a subire attacchi gratuiti in questi mesi dal duo Ricciarelli-Sorge.

Dopo aver chiesto a Soleil di non fare la vittima, Lulù l'ha messa al corrente su alcuni comportamenti di Katia nei suoi confronti: "Sai una cosa? Ogni volta che sbagliavi sparlava di te e si lamentava, però non ha il coraggio di dirtelo in faccia".

Lucrezia ha proseguito dicendo che Katia Ricciarelli avrebbe criticato in più di un'occasione l'amicizia speciale instaurata da Soleil con Alex Belli: "Ogni volta che c'erano delle clip diceva che scatole questi due, ci prendono in giro".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infine Lulù ha esortato Soleil a non esprimere giudizi sulla vita perché non sa nulla: "Stai zitta e vai a scuola".

Lucrezia nomina Soleil

Alfonso Signorini in un primo momento è riuscito a ripristinare un minimo di calma, ma durante le nomination la tensione è salita nuovamente alle stelle. Lucrezia ha deciso di nominare Soleil e non si è risparmiata sulla motivazione: "Continua a dire cattiverie su me e mia sorella.

Però non è un problema - ha aggiunto - perché io so perfettamente la persona che sono io e quello che i miei genitori mi hanno insegnato".

Mentre Lucrezia cercava di motivare la sua motivazione, è stata più volte interrotta da Soleil. In preda ad uno scatto di rabbia, la 23enne ha invocato l'intervento di Signorini: "Alfy c'è troppa loquacità qui dentro, non riesco a parlare".

In seguito al botta e risposta tra le due concorrenti, basato su un linguaggio anche alquanto scurrile, Signorini quando ha ripreso la linea, visibilmente infastidito, ha annunciato che chiederà al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti nei confronti dei vipponi.