Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e, questo lunedì 10 gennaio, andrà in onda una nuova attesissima puntata in diretta televisiva su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva: uno dei concorrenti al televoto, tra cui Soleil Sorge, lascerà definitivamente la casa più spiata d'Italia. Occhi puntati anche sulle nuove nomination e sul ritorno in studio dell'opinionista Sonia Bruganelli.

Un nuovo eliminato dalla casa, a rischio pure Soleil: anticipazioni Grande Fratello Vip 10 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prossima puntata del GF Vip prevista lunedì 10 gennaio su Canale 5, rivelano che Alfonso Signorini leggerà il verdetto degli spettatori da casa, che dovranno decidere le sorti dei concorrenti che sono al televoto e quindi a rischio eliminazione.

Trattasi di Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo: sono loro le tre concorrenti che questa settimana rischiano di essere fatte fuori dalla casa più spiata d'Italia, rinunciando così alla possibilità di vincere il montepremi finale.

Chi sarà la prossima eliminata dalla casa del GF Vip? Il televoto di lunedì sera è particolarmente atteso dagli spettatori del reality show Mediaset, data anche la presenza di Soleil Sorge che ad oggi continua ad essere una delle più amate di questa edizione dal punto di vista social.

Il ritorno di Sonia Bruganelli nella puntata del GF Vip di lunedì 10 gennaio

Riuscirà Soleil a "farla franca" in questa nomination e quindi a scampare il pericolo di essere eliminata dal cast del reality show Mediaset?

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto finale di questa settimana, che sarà sancito dal pubblico da casa, le anticipazioni del GF Vip di lunedì 10 gennaio rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in trasmissione di Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis, dopo un periodo di assenza che si è prorogato per ben due puntate, tornerà di nuovo ad occupare la sua poltrona di opinionista al fianco di Adriana Volpe.

Previste nuove nomination al Grande Fratello Vip

Resta da capire, però, cosa ne sarà di Laura Freddi, l'opinionista che in questa settimana ha sostituito Sonia al GF Vip.

Resterà anche lei in trasmissione, oppure uscirà di scena definitivamente dal cast del reality show di Canale 5?

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di lunedì 10 gennaio, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove nomination che porteranno ai nomi dei concorrenti a rischio per la prossima puntata.

Il GF Vip, infatti, tornerà in onda anche venerdì 14 gennaio: già dalla scorsa settimana, Mediaset ha ripristinato il doppio appuntamento settimanale con il reality show che continua ad ottenere risultati d'ascolto molto soddisfacenti.

Ottimi ascolti per il Grande Fratello Vip in prime time

Proprio lo scorso venerdì 7 gennaio, complice la messa in onda di una puntata decisamente infuocata e molto attesa dal pubblico, il GF Vip ha registrato il suo record di ascolti in questa serata.

La trasmissione condotta da Signorini ha ottenuto una media di ben tre milioni e mezzo di spettatori superando il muro del 21% di share in prime time. Dati che hanno permesso al GF Vip di tenere a bada la concorrenza rappresentata dal talent show The Voice Senior in onda su Rai 1.

Il programma condotto da Antonella Clerici ha ottenuto una media di share che ha sfiorato il 19% di share, due punti sotto il reality di Signorini.

Il GF Vip continua a "volare" anche nella diretta quotidiana su Mediaset Extra, dove la media sfiora la soglia del 2% di share, con picchi di oltre mezzo milioni di spettatori al giorno.