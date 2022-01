Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e le anticipazioni della nuova puntata serale prevista il 14 gennaio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione ma anche per un nuovo ingresso ufficiale in casa. A rischiare l'eliminazione definitiva dal gioco, questo venerdì sera, vi è anche Soleil Sorge che potrebbe essere seriamente in bilico, dopo aver perso lo scettro di preferita del pubblico.

Prevista una nuova eliminazione: anticipazioni Grande Fratello Vip 14 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata serale del GF Vip prevista venerdì 14 gennaio in prime time su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal programma.

Le tre concorrenti che rischiano l'uscita sono: Soleil Sorge, Carmen Russo e Federica Calemme, una delle ultime concorrenti ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà.

A differenza delle ultime settimane, Signorini ha precisato che una delle tre donne in nomination questa settimana, sarà fatta definitivamente fuori dal gioco nel corso della puntata di venerdì sera.

Il destino delle tre concorrenti è nelle mani del "pubblico sovrano": un verdetto molto atteso in primis per la presenza di Soleil Sorge che, fino a qualche settimana fa, era la preferita del pubblico ma questo lunedì sera ha visto "strapparsi lo scettro" da Nathaly Caldonazzo.

Soleil a rischio eliminazione, arriva Delia: anticipazioni GF Vip del 14 gennaio

In attesa di scoprire quale sarà la scelta finale degli spettatori del GF Vip e chi sarà la prossima eliminata di questa sesta edizione del GF Vip, le anticipazioni del 14 gennaio rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo ingresso in casa.

Questo venerdì, a varcare la soglia della porta rossa arriverà Delia Duran, moglie di Alex Belli che sarà di diritto una nuova concorrente.

Un ingresso che non passerà inosservato e che potrebbe mettere in crisi proprio Soleil Sorge, alla luce del rapporto speciale che in casa aveva costruito con Alex Belli.

Ancora ottimi ascolti per la puntata serale del GF Vip

In attesa di vedere in onda questa nuova puntata serale del Grande Fratello Vip prevista per venerdì 14 gennaio in tv, il reality show condotto da Alfonso Signorini continua ad ottenere ottimi risultati dal punto di vista auditel.

La puntata di lunedì sera, ad esempio, è stata seguita da una media di circa 3,4 milioni di spettatori in prime time, totalizzando ancora una volta uno share che ha superato la soglia del 21% con picchi di oltre il 30% durante la messa in onda.

In questo modo, il GF Vip ha tenuto testa agli ascolti della nuova fiction Non mi lasciare con protagonista Vittoria Puccini, trasmessa su Rai 1 e vista da una platea di 4,5 milioni di spettatori.