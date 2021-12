Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e, le anticipazioni riguardanti la programmazione delle prossime puntate rivelano che il reality show continuerà ad essere trasmesso solo di lunedì sera. La doppia puntata, infatti, per il momento risulta sospesa dalla programmazione del prime time di Canale 5 ma tornerà di nuovo a partire dal mese di gennaio. Intanto, in vista della nuova puntata del 3 gennaio 2022, ci sarà spazio per un nuovo ingresso in casa ma anche per l'assenza in studio di Sonia Bruganelli.

Un nuovo concorrente al GF Vip: anticipazioni del 3 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prossima puntata serale del GF Vip prevista per lunedì 3 gennaio nel prime time di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un nuovo concorrente che si metterà in gioco tra le mura domestiche di Cinecittà.

Trattasi dell'attore Kabir Bedi, ben noto al pubblico italiano per aver vestito i panni di Sandokan, nell'omonima serie televisiva di grande successo trasmessa nel corso degli anni '70-'80.

Kabir Bedi in questi giorni sta effettuando la quarantena, così come è stato svelato nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip condotta da Alfonso Signorini, dove è apparso in collegamento da casa.

Sonia Bruganelli assente nella puntata del GF Vip del 3 gennaio

Per lui, questa nuova avventura nella casa di Cinecittà comincerà il prossimo lunedì 3 gennaio 2022, quando diventerà a tutti gli effetti uno dei nuovi concorrenti del reality show.

In attesa di vederlo all'opera e di scoprire come riuscirà ad interagire con gli altri concorrenti che ormai da quasi quattro mesi popolano la casa di Cinecittà, le anticipazioni di questa nuova puntata del GF Vip in programma lunedì prossimo in tv, rivelano che non sarà presente in studio l'opinionista Sonia Bruganelli.

Come è stato svelato durante l'ultima diretta del reality show, la moglie di Paolo Bonolis non parteciperà alla nuova puntata e, come ha precisato lo stesso Alfonso Signorini, il motivo di questa decisione non ha a che fare assolutamente col litigio che hanno avuto due settimane fa, proprio in diretta televisiva.

Chi rischia l'eliminazione dal Grande Fratello Vip

Signorini ha specificato che Sonia Bruganelli sarà assente perché sarà in vacanza con la sua famiglia per il periodo di Capodanno e di conseguenza non prenderà parte alla diretta del GF Vip. Al suo fianco, però, confermatissima la presenza di Adriana Volpe.

E poi ancora, in questa nuova puntata del 3 gennaio, ci sarà spazio anche per una nuova eliminazione definitiva dal gioco.

Quattro i concorrenti che rischiano di essere fatti fuori dal gioco: Alessandro, Federica, Barù ed Eva Grimaldi. Uno di loro sarà fuori dal programma per volere del pubblico.