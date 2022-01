Questa sera, lunedì 31 gennaio 2022, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. In studio ad affiancarlo in veste di opinioniste Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, ex conduttrice de I fatti vostri. Quando mancano poche ore alla diretta spuntano le prime anticipazioni di ciò che accadrà nel corso del programma. Tante le cose che vedremo: il verdetto del televoto che decreterà il primo finalista di questa edizione tra Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella, le temute nomination, scontri, confronti, gradite sorprese e la decisione di Gianmaria Antinolfi.

Quest'ultimo potrebbe lasciare la casa anticipatamente per impegni lavorativi molto importanti.

Gf Vip puntata di stasera: un nuovo capitolo del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran

Non c'è puntata del Grande Fratello Vip in cui si possa fare a meno di parlare del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Anche questa sera, infatti, ci sarà un nuovo capitolo di questa vicenda a cui il conduttore Alfonso Signorini dedicherà molto spazio, con sempre maggior disappunto degli altri vipponi della casa. In molti, infatti, si sono detti stufi del fatto che siano sempre Alex, Delia e Soleil il focus intorno al quale ruotano le puntate. Protagonisti di questa sera saranno in particolare Soleil Sorge e l'ex attore di Centovetrine Alex Belli.

Soleil pare gli abbia scritto una lettera fattagli recapitare da Giacomo Urtis una volta uscito dalla casa (in coppia con Valeria Marini perché eliminati entrambi dal pubblico).

Una nuova lettera per Alex Belli da parte di Soleil Sorge, sua 'amica speciale'

Nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque la conduttrice Federica Panicucci ha rivelato che Soleil Sorge ha scritto una nuova e appassionata lettera ad Alex Belli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore, che nella scorsa puntata ha ammesso di amare sia Delia che Soleil, si ritroverà a leggere le parole che l'ex corteggiatrice di Luca Onestini gli ha dedicato. Intanto Delia la scorsa notte si è sfilata l'anello, dichiarando di essere finalmente una donna libera. La modella venezuelana in preda all'euforia e ai festeggiamenti si è poi tuffata in piscina con il nuovo arrivato Costantino.

I due sono apparsi molto vicini tra abbracci, sguardi e tanto divertimento. Cosa ne penserà Alex Belli di questa sua decisione e di queste immagini? Per scoprirlo non resta che aspettare la nuova puntata in onda questa sera dopo il consueto appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci.