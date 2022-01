La 31^ puntata del GFVip, in onda lunedì 3 gennaio su Canale 5, è stata caratterizzata da una serie di scontri. Tra i protagonisti della serata ci sono stati anche Alex Belli e Alessandro Basciano: il primo ha invitato il gieffino a non parlare di sua moglie con certi toni mentre il secondo gli ha chiesto di non parlare più di lui.

I motivi della lite

Nella 30^ puntata del GFVip, Alex Belli si era scagliato contro Basciano. A detta dell'attore, Soleil Sorge doveva stare in guardia dal nuovo concorrente. Stando al pensiero di Belli, Basciano non avrebbe fatto altro che imitarlo da quando ha messo piede nella casa più spiata d'Italia.

In replica alle accuse dell'ex concorrente, il 30enne genovese aveva invitato Alex a pensare a sua moglie piuttosto che a lui: "La prima volta le corna gliele ha fatte finte, ma la seconda saranno vere". Non contento, il nuovo concorrente del Reality Show aveva invitato Delia Duran ad andare nella casa.

La stoccata dell'ex gieffino

In seguito alle provocazioni di Basciano, Belli ha deciso di avere un confronto con il gieffino. Arrivato all'esterno della casa di Cinecittà, l'attore ha sparato a zero sul 30enne: "Prima cosa stai zitto, tu non puoi parlare di mia moglie in questo modo". Dopo avere invitato Alessandro ad aprire bene le orecchie, Belli ha sbottato: "Sei una specie di tentatore e sinceramente mi dispiace che Sophie ti stia dietro".

Il confronto tra Alex e Alessandro non ha neanche bisogno di introduzioni: è caldo dal primo secondo. 🔥#GFVIP pic.twitter.com/9GvJps2HIO — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

L'ex gieffino si è detto deluso anche da Gianmaria per avere stretto un'amicizia con Basciano: "Il giochino delle tre carte con Soleil-Sophie e Jessica ti è uscito male".

A detta del 36enne, Alessandro dovrebbe sciaquarsi la bocca prima di parlare delle donne. Infine, Belli si è detto convinto che a Basciano stia riuscendo male il ruolo di tentatore. Il rifermento è a Temptation Island: il giovane in passato ha partecipato al programma di Maria De Filippi nel ruolo di tentatore.

La replica dell'attuale concorrente

Ovviamente, Basciano non è stato zitto. Il diretto interessato ha invitato l'ex gieffino a stare lontano da lui e abbassare la mano: "Non parlare mai più di me e fatti gli affari tuoi". Dopo essere stato chiamato con l'appellativo di "American Style" Basciano ha chiesto di essere chiamato con il suo nome. A quel punto Alessandro si è lasciato scappare una serie di insulti sull'aspetto fisico di Belli: "Sei un buffone. Hai 100 anni e ancora vai in giro con il taglio sul sopacciglio".

Secondo il 30enne, Alex Belli non dovrebbe occuparsi delle dinamiche create da lui all'interno del GFVip: "Non è un problema che ti riguarda". Il confronto-scontro è stato interrotto da Signorini nel momento in cui i due "vipponi" hanno cominciato a pronunciare una serie di insulti l'uno contro l'altro.