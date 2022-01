Delia Duran crolla nella casa del GF Vip e decide di lasciare suo marito Alex Belli. Questa mattina, la modella è scoppiata in lacrime dopo il passaggio di un aereo indirizzato a Soleil e contenente una frase riferita alla sua storia con Alex Belli, nata proprio sotto i riflettori di questa sesta edizione del Reality Show. Delia non è riuscita a trattenersi, al punto da scoppiare in un pianto disperato e confermando pubblicamente di voler chiudere la sua relazione con Belli.

Messaggio aereo per Soleil al GF Vip: c'entra Alex Belli

Nel dettaglio, il risveglio nella casa del GF Vip è stato scoppiettante per Soleil Sorge, la quale si è ritrovata a fare i conti con un messaggio aereo che l'ha resa felicissima.

"Solex its real always connected", recitava il messaggio aereo che è passato sopra la casa di Cinecittà e che ha mandato in crisi Delia Duran.

Immediata la reazione di Soleil che, nel momento in cui ha letto questo messaggio, ha subito pensato e ipotizzato che dietro questo aereo potesse esserci lo zampino dello stesso Alex Belli.

Delia crolla e scoppia in lacrime dopo l'aereo per Soleil

Insomma, 'ex protagonista di Uomini e donne non ha escluso che possa essere stato proprio l'attore a voler far sentire il suo calore e la vicinanza a Soleil, dopo che già in trasmissione l'aveva ringraziata pubblicamente per il modo in cui lo ricorda sempre affettuosamente all'interno della casa.

Una ringraziamento che, tuttavia, è apparso come una sorta di frecciatina che al tempo stesso Alex ha voluto lanciare a sua moglie Delia, rimproverandola del fatto che in questi giorni non l'ha mai sentita spendere parole dolci nei suoi confronti.

Sta di fatto che, dopo il messaggio aereo di questa mattina, Delia ha avuto un vero e proprio crollo: la modella è scoppiata in lacrime ed ha confermato di voler mettere la parola fine al suo matrimonio con Belli.

Delia non è riuscita più a trattenersi e, in lacrime, ha ammesso di non poterne più di tutta questa storia che continua a farla soffrire.

'Basta, mi sono rotta le scatole', sbotta Delia che decide di lasciare Alex Belli in diretta al GF Vip

"Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole. Non mi merito questo", ha sentenziato Delia in lacrime mentre veniva consolata dalle altre vippone della casa, in primis Manila Nazzaro che le ha dato subito conforto.

"Basta prendermi in giro, basta", ha sbottato ancora Delia aggiungendo che suo marito non ha capito affatto il suo dolore e la sofferenza che le ha causato per la sua love story con Soleil Sorge nata all'interno della casa del GF Vip.

"Mi sta continuando a prendere in giro", ha chiosato Delia che ha così chiuso la sua relazione con Alex.