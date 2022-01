Soleil Sorge continua ad essere al centro dell'attenzione e anche delle polemiche in questa sesta edizione del GF Vip. Questa volta, l'ex protagonista di Uomini e donne si è ritrovata al centro dell'attenzione social non tanto per la sua tresca con Alex Belli e i dissapori con Delia Duran, bensì per il livello di sporcizia che c'è all'interno della sua camera da letto, testimoniato da una serie di scatti che in queste ore stanno facendo il giro della rete.

Polemica su Soleil Sorge e la sporcizia in camera da letto al GF Vip

Nel dettaglio, Soleil condivide dall'inizio di questa sesta edizione del GF Vip, la camera da letto assieme a Davide e attualmente con Barù (prima con Alex Belli).

Dalla diretta 24 ore su 24 del reality show e dagli scatti che i fan hanno postato sui social, emerge un chiaro disordine all'interno della camera di Soleil.

Abiti sparsi in giro per tutta la camera, bottiglie vuote lasciate ad ammuffire vicino al letto, borotalco sparso sul pavimento: insomma la sporcizia all'interno della camera dell'ex protagonista di Uomini e donne, sembra farla davvero da padrone.

In alcuni frame emerge addirittura che alcuni vestiti della Sorge sono stati lasciati sul pavimento, sparsi un po' ovunque quasi come se fossero dei soprammobili.

Grande caos nella camera da letto di Soleil, i fan del GF Vip increduli (Foto)

Insomma il livello di caos, misto a disordine e poca igiene che c'è all'interno della camera da letto di Soleil Sorge non ha lasciato indifferente il popolo dei social, molti dei quali si sono scagliati duramente nei confronti della ragazza, per il modo in cui sta gestendo la sua camera.

"Ragazzi ma che porcile è la stanza di Soleil e gli altri?", scrive la maggior parte degli spettatori social che seguono e commentano le vicende del Grande Fratello Vip, decisamente sotto choc per il livello di sporcizia.

Il tema della pulizia è uno di quelli più discussi di questa sesta edizione del reality show, al punto che più volte anche la produzione stessa è dovuta intervenire per far sì che i concorrenti si mettessero all'opera, "minacciandoli" di tagliare loro il budget per la spesa settimanale.

Delia Duran osannata sui social per la sua pulizia al GF Vip

A colpire, inoltre, in queste ultime giornate è stato anche l'atteggiamento di Delia Duran che pur essendo arrivata da meno di una settimana, si è messa subito all'opera con le faccende domestiche.

Secondo i fan social del GF Vip, dopo essersi resa conto del livello di sporcizia, caos e disordine che c'è quest'anno nella casa di Cinecittà, la moglie di Alex Belli si sarebbe messa all'opera per ripristinare un po' di ordine e "disinfettare" così l'abitazione, diventata un vero porcile.