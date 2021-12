Continua a tenere banco e a far discutere il presunto triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge nato nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso delle varie puntate sono ancora loro i protagonisti intorno ai quali ruota la diretta. Alex che ha lasciato il reality dopo essere stato squalificato per non aver rispettato le norme anti-covid ha avuto diversi confronti con Soleil nella casa. Sua moglie Delia Duran invece nelle scorse ore ha risposto alle domande dei followers sul suo profilo Instagram.

Le domande dei followers su Instagram a Delia Duran

Su Instagram Delia Duran ha chiesto ai suoi followers cosa avessero fatto se si fossero trovati al suo posto. Molti hanno detto che non avrebbero perdonato Alex, ma Delia ha ribadito di averlo fatto per non perdere il suo "amore più grande." La donna ha dichiarato che è stata impulsiva e ha perdonato Alex perché è una donna che ama, ma ha aggiunto: "Ora sto soffrendo e anche tanto." Delia ha detto che è tutto un grande punto interrogativo, che ogni mattina si costringere a sorridere. Poi, ha aggiunto: "Mi sembra di vivere un brutto sogno." La donna ha affermato che è una donna che ama, ma non sa se è stata amata. Poi, si è chiesta: "Un errore lo perdono, ma se non fosse stato un errore?".

La donna ha poi risposto anche ad altre domande che i followers le hanno posto sul social.

Delia Duran a cuore aperto sui social con i suoi followers

Delia Duran non ha nascosto ai followers di essere assalita da mille dubbi e al tempo stesso di essere davvero molto combattuta perché Alex in questi giorni la sta riempiendo di attenzioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"La mia mente è combattuta, ma Alex mi sta riempiendo di attenzioni pur di farmi stare serena", ha dichiarato Delia rispondendo alla domanda di un suo follower. Sono tanti i punti interrogativi e le domande che assillano la mente di Delia. La modella e attrice venezuelana si chiede fin dove Alex e Soleil abbiano potuto spingersi.

E poi ancora: "Cosa c'è stato davvero?" Delia ha concluso dicendo che se non scoprirà la verità non riuscirà a superare questo momento. La donna ha detto che Alex le dice tanto, ma forse le sue risposte sono altrove.

Intanto, nell'intervista rilasciata a Verissimo, Delia ha dichiarato di aver perdonato suo marito Alex perché lo ama troppo e il loro amore è unico e vero. I due hanno espresso il desiderio di voler diventare genitori e poi di convolare a nozze. E Soleil? Sorge che sta continuando la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip non ha nascosto quanto sia rimasta delusa dal comportamento di Alex e quanto si sia sentita presa in giro da lui in queste settimane di permanenza nel reality.