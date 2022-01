Era previsto per lunedì 17 gennaio l'addio di Manuel al Grande Fratello Vip, ma il tutto è slittato di pochi giorni. Come ha anticipato Lulù a Jessica durante una pausa pubblicitaria, Bortuzzo lascerà la casa più spiata d'Italia venerdì prossimo e lo farà principalmente per motivi di salute. Anche Gianmaria ha informato i compagni che dovrebbe ritirarsi a breve, mentre Katia potrebbe dire addio al reality-show subito dopo il suo compleanno.

Aggiornamenti sul concorrente del Grande Fratello Vip

Manca pochissimo all'addio di uno dei protagonisti più amati e discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Manuel è deciso nel voler abbandonare la casa di Cinecittà a quattro mesi dall'inizio dell'avventura: a confermare il tutto, è stata la fidanzata del nuotatore nel corso della puntata che Alfonso Signorini ha condotto il 17 gennaio.

Nel cercare di consolare la sorella Jessica durante una pausa pubblicitaria, Lulù ha svelato la data in cui Bortuzzo si ritirerà dal reality-show che li ha fatti conoscere e poi innamorare.

"La smetti di fare queste battute e di stare dietro a Sophie e Alessandro? Smettila, fai soffrire la mamma", ha tuonato la principessina dopo che la maggiore delle Selassié è stata duramente criticata dalla madre di Codegoni.

"Lui non è l'uomo della tua vita. Stai con me e Manu, non andare da loro.

Se stai con noi non ci dai fastidio, anche la notte se vuoi", ha aggiunto la ragazza prima di fare uno spoiler che ha catturato l'attenzione dei telespettatori.

Il giorno in cui Bortuzzo abbandonerà il Grande Fratello Vip

Lulù ha spiegato alla sorella maggiore che i prossimi giorni saranno importanti per lei in quanto gli ultimi che potrà condividere con Manuel all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante l'imminente addio del fidanzato, la principessina etiope è ben contenta di trascorrere del tempo anche con Jessica, che in questo momento è fragile e ha bisogno dell'affetto di una persona a lei cara.

"Io devo stare con lui perché venerdì va via e voglio fargli compagnia", ha fatto sapere Lucrezia durante una pausa pubblicitaria della puntata che è andata in onda lunedì 17 gennaio.

La ragazza ha quindi sostanzialmente anticipato che Bortuzzo sta per abbandonare il reality-show e lei intende godersi quest'ultimo periodo di convivenza nel modo più sereno possibile: "Non posso rischiare di perdere anche te venerdì. Pensa a queste parole, che sono quelle che ti direbbe anche la mamma".

Il cast del Grande Fratello Vip 'perde pezzi'

Sono passate alcune settimane da quando Manuel ha annunciato il proprio addio al programma. In una conversazione con Katia e Carmen, il giovane aveva detto: "Me ne vado il 14 o il 17 gennaio. Pensavate che restavo fino a marzo? No".

Stando a quello che ha spoilerato Lulù nelle scorse ore, sarebbe solo slittata di pochi giorni l'uscita del fidanzato dalla casa del Grande Fratello Vip: salvo ulteriori cambiamenti o ripensamenti, Bortuzzo dovrebbe abbandonare il reality-show venerdì 21 gennaio.

Anche Gianmaria ha comunicato a Manila la sua intenzione di lasciare la trasmissione per non rischiare di perdere il lavoro. "Il 1° febbraio devo tornare a lavorare, quindi vado via il 24 gennaio", ha confidato il napoletano all'amica durante una chiacchierata informale che i telespettatori più attenti hanno subito intercettato.

Stando a voci, ancora tutte da confermare, pure Katia potrebbe dire addio al GF Vip tra non molto: Deianira Marzano sostiene che la cantante lirica sarebbe pronta a ritirarsi dopo il suo compleanno, che cade oggi martedì 18 gennaio.