Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini che tornerà in onda questo lunedì 27 dicembre in prime time su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per un po' di sorprese che riguarderanno in primis alcuni dei concorrenti protagonisti di questa edizione, tra cui le sorelle Selassié. E poi ancora, ci sarà spazio anche per una nuova eliminazione definitiva dal cast del reality show.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6 del 27 dicembre: sorprese per le sorelle Selassié

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda il 27 dicembre in diretta televisiva su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per delle sorprese che riguarderanno alcuni dei concorrenti di questa edizione.

Come è stato spoilerato nel corso della diretta di Mattino 5 in onda quest'oggi su Canale 5, gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno organizzato delle sorprese per le sorelle Selasisé.

Lulù e Jessica avranno modo di rivedere il loro amato fratello che in questi giorni ha mandato loro una lettera in vista del periodo natalizio.

In occasione del suo compleanno, che cade proprio nella giornata odierna, Jessica avrà la possibilità di riabbracciare e rivedere suo fratello e confrontarsi con lui su questo percorso che stanno affrontando nella casa del GF Vip.

Sorprese anche per Katia e Giucas al GF Vip

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata del reality show in programma il 27 dicembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per delle sorprese che riguarderanno in primis Katia Ricciarelli e Giucas Casella.

I due concorrenti di questa sesta edizione avranno la possibilità di rivedere i loro amici pelosetti e di ricevere così questa graditissima sorpresa che sicuramente non li deluderà.

Ma non è finita qui, perché sempre nel corso della diretta del GF Vip di questo lunedì sera, ci sarà spazio anche per un collegamento con Kabir Bedi.

L'attore in questo momento si trova in quarantena e varcherà la soglia della porta rossa nel corso della prossima puntata serale del reality show.

Una nuova eliminazione dalla casa: anticipazioni GF Vip del 27 dicembre

Questa sera, però, l'attore volto noto di Sandokan, sarà protagonista di un collegamento in diretta per salutare il pubblico e il conduttore.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata del GF Vip del 27 dicembre, rivelano che ci sarà spazio anche per la nuova eliminazione definitiva dal reality show.

I tre concorrenti a rischio eliminazione sono: Miriana Trevisan, Biagio D'Anelli e la coppia Valeria Marini - Giacomo Urtis che valgono come un solo concorrente.