La casa del GFVip è una polveriera: i “vipponi” sono divisi in due fazioni. Parlando con Miriana Trevisan, Jessica Selassié ha riportato una presunta minaccia di Katia Ricciarelli ai danni di Nathaly Caldonazzo. Nel dettaglio la cantante lirica l’avrebbe redarguita con dei modi piuttosto bruschi.

La confidenza di Jessica

Katia Ricciarelli in questo momento è la concorrente più discussa del GFVip. Jessica ha riportato a Miriana un episodio che ha visto protagonista la cantante lirica. La Principessa ha parlato di minacce: “A Nathaly le ha detto tu sei arrivata per ultima e la pagherai”.

Non contenta pare che Ricciarelli abbia rincarato la dose: “Sì, la pagherai stai attenta”.

Alla conversazione si è aggiunta Lulù che, ha sparato a zero sulla cantante lirica: “Che linguaggio orrendo”. Sulla base di quanto dichiarato la Principessa si è chiesta se la casa di Cinecittà fosse diventato il set cinematografico della serie tv “Squadra Anti mafia”.

Miriana sbotta con Ricciarelli

Miriana Trevisan ha rincarato la dose sulle affermazioni di Katia Ricciarelli: “Cos’è un boss?” Secondo la showgirl, le dichiarazioni della cantante lirica si sarebbero rivelate fuori luogo. Ma non solo, la showgirl aveva già minacciato di abbandonare il Reality Show. Il motivo? Ricciarelli ha pronunciato una frase razzista ai danni di Lulù: “Vai a scuola al tuo paese che forse non ti hanno insegnato niente”.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha sostenuto di non volere vivere neanche un minuto al fianco di una persona razzista.

Katia potrebbe essere squalificata dal gioco

L’ex moglie di Pippo Baudo risulta essere la concorrente più chiacchierata del GFVip. In occasione della 31ª puntata del reality show, la cantante si è dovuta giustificare per avere definito “carognette” le sorelle Selassié.

Mentre su quell’episodio la redazione ha deciso di passarci sopra, sulla frase razzista sembrerebbero non esserci attenuanti. Lulù dopo essere stata offesa dalla coinquilina ha raccontato tutto in confessionale. Parlando con Nathaly, la diretta interessata ha riferito di avere chiesto provvedimenti. Ma non solo, la Principessa ha fatto sapere che in confessionale le avrebbero dato ragione: “Non preoccuparti, è tutto chiaro quello che è successo”.

Al momento non è chiaro se Katia Ricciarelli verrà squalificata o meno. L’unica cosa certa è che venerdì 7 gennaio, verrà mandata in onda una nuova puntata del GFVip. La prossima puntata del reality show sarebbe dovuta essere il prossimo lunedì. L’anticipazione potrebbe essere dovuta proprio al provvedimento legato alla cantante lirica. Per capire cosa accadrà bisognerà attendere la 32ª puntata del GFVip.