L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue nel corso della settimana 10-14 gennaio 2022 e le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che per Vittorio Conti si presenteranno dei problemi da risolvere dal punto di vista lavorativo. Occhi puntati anche su Flora, che sembra essere scomparsa, mentre Ludovica si ritroverà costretta a fare i conti con i ricatti di sua mamma su Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 gennaio 2022: Vittorio in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, previste su Rai 1 fino al 14 gennaio 2022, rivelano che il nuovo anno si aprirà con una importante proposta di lavoro che arriverà al direttore Vittorio Conti.

Il grande magazzino, infatti, verrà scelto per una importante collaborazione legata agli Stati Uniti d'America e che potrebbe essere la vera svolta per Conti.

Proprio per questo motivo, Vittorio si metterà a lavorare fin dal primo momento in maniera frenetica, ma purtroppo la situazione non sarà affatto facile da gestire.

Gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il clima non sarà affatto dei migliori, dato che il primo problema arriverà dalla ditta di tessuti Palmieri, che da sempre collabora con il grande magazzino di Conti.

Flora 'scomparsa' e Vittorio in difficoltà

La ditta, infatti, farà sapere che potrebbe non essere in grado di gestire la richiesta arrivata dagli americani e di conseguenza tutto potrebbe essere mandato in fumo.

Come se non bastasse, Vittorio si ritroverà a dover affrontare un altro problema che lo metterà in profonda crisi sul lavoro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 14 gennaio rivelano che Flora Ravasi, la stilista del magazzino, fondamentale per la buona riuscita di questa collaborazione, sembra essere scomparsa nel nulla dopo il soggiorno in America per le feste natalizie.

Come si risolverà questa intricata situazione? Vittorio riuscirà a prendere in mano le redini di questa importante proposta lavorativa arrivata dagli americani e a far sì che vada in porto?

Ludovica subisce i ricatti della mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 gennaio

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Conti, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le tormentate vicende di Ludovica.

Dal momento in cui sua mamma è venuta a conoscenza della relazione tra lei e Marcello, non si è fatta problemi a metterla sotto ricatto.

Flavia, infatti, vuole che sua figlia chiuda la relazione con Barbieri e arriverà a tenerla sotto scacco. Peccato, però, che la reazione di Ludovica sarà del tutto inaspettata: la ragazza non avrà alcuna intenzione di cedere ai ricatti di sua mamma e dimostrerà di essere interessata più all'amore per Marcello che ai beni materiali.