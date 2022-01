Non si placano le polemiche nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di lunedì 3 gennaio, si è verificata un'accesa lite tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Le due si sono infatti scontrate duramente, rivolgendosi anche delle frasi e degli epiteti alquanto forti.

Gli altri concorrenti si sono divisi, con alcuni che si sono schierati a favore della soprano e altri che, invece, hanno criticato il tono e le parole usati da Ricciarelli. Tra coloro che hanno preso le parti di Trevisan c'è stata Nathaly Caldonazzo che, al termine della puntata, ha criticato Katia, chiamandola anche "strega".

'Tante cattiverie che ti abbassano'

Nathaly si è soffermata a parlare con Lulù e Jessica, le quali negli ultimi giorni sono finite spesso nel mirino di Ricciarelli. Caldonazzo ha evidenziato che, se Katia si sente stanca (come sta ripetendo spesso da qualche tempo a questa parte), allora farebbe bene ad andarsene a casa.

La showgirl romana ritiene comunque che Katia, se decidesse di andar via anzitempo, uscirebbe da "vincitrice" dal Grande Fratello Vip. In questo modo eviterebbe anche di pronunciare delle "cattiverie" che, secondo il parere di Nathaly, non fanno altro che "abbassare" il livello della cantante lirica.

Lulù a questo punto ha preso la parola, dicendo che Ricciarelli ha nominato Caldonazzo semplicemente per un'affermazione che non le è piaciuta..

A tal proposito, la principessa ha affermato: "Ma siamo a scuola che c'è il preside e non possiamo parlare". Lucrezia ha fatto riferimento al momento in cui Katia nella sua nomination ha indicato Nathaly perché "rea" di essere intervenuta a favore di Miriana Trevisan durante la litigata.

'Stai offendendo una madre'

La conversazione tra Nathaly, Lulù e Jessica è andata ancora avanti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attrice capitolina ha criticato la soprano per le parole rivolte a Miriana. Ha dichiarato, in merito alla questione: "Stai offendendo una madre come me (riferendosi a Katia, ndr) una donna che si tira su da sola". Per questo motivo, sarebbe necessario avere maggore "rispetto".

Caldonazzo ha poi aggiunto che le accuse dell'ex moglie di Pippo Baudo sono state eccessive, arrivando a chiedersi: "Cosa ha fatto di così grave per avere un'uscita così infelice".

Infine l'ex primadonna del Bagaglino ha evidenziato che non le è nemmeno piaciuta l'uscita di Katia quando ha definito "carogne" le principesse. Ha aggiunto che non se lo meritavano e, riferendosi ancora una volta a Ricciarelli, ha chiosato: "Ci fa una brutta figura lei".