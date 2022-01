Quella della serata del 3 gennaio è stata una puntata del Grande Fratello Vip fuori dal comune. La casa più spiata d'Italia si è "divisa", gli animi si sono scaldati e non sono mancate le litigate. I malumori della diretta si sono poi riversati anche nel post puntata e anche durante le pubblicità dove Katia Ricciarelli non ha perso tempo per attaccare Lulù.

GF Vip, Katia sbotta contro Lulù

Nel corso della puntata è emerso ancora una volta il disappunto che Katia prova nei confronti delle sorelle Selassiè. Nei giorni scorsi Ricciarelli, infatti, ha definito Lulù come una "carogna", per aver parlato male di Manila e non averle nemmeno chiesto scusa dopo il post che la sorella Clarissa ha scritto contro l'ex Miss Italia.

Durante la puntata la soprano, mentre veniva mandata in onda la pubblicità, ha rincarato la dose definendo Lulù ''principessa con le gambe aperte''. Questa affermazione, seguita poi da quella in cui Ricciarelli ha appellato Miriana come una ''tenutaria da casinò'', ha indignato il pubblico del web, il quale chiede una squalifica o almeno un provvedimento disciplinare, accusando persino il conduttore del Grande Fratello Vip di avere un atteggiamento di favoreggiamento nei confronti della soprano.

Grande Fratello, Nathaly si scaglia contro Katia

Durante la puntata in prima serata del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha trovato appoggio in Nathaly Caldonazzo, la quale ha preso le sue difese attirandosi l'antipatia di Katia Ricciarelli, la quale l'ha poi nominata durante le nomination.

Nel post puntata Soleil ha svelato a Nathaly che Ricciarelli l'ha nominata perché si è intromessa nel litigio tra lei e Miriana, trovandola antipatica e fuori luogo. Caldonazzo, apprendendo ciò, ha risposto: ''Katia mi ha nominato dopo che la trucco tutte le volte. Va benissimo. È cattiva, fidati. È aggressiva. Io mancanza di rispetto?

Le ho fatto il massaggio, truccata. Io non posso difendere una madre da sola?". Soleil, invece, ha controbattuto dicendo: "Miriana ma non è mai stata offesa come madre. Il fatto che lei dicesse di essere una madre e quindi il figlio non può vedere certe cose. Se una madre vuole tutelare il figlio lo fa in tutti i sensi. Se vuoi dire che sei una madre, come tantissime donne, sei coerente''.

Nonostante le buone intenzioni della influencer di cercare di mettere pace tra le due ''vippone'', Nathaly ha continuato a rincarare la dose dicendo che le parole di Katia sono una vera offesa e che non può capire cosa ci sia dietro l'universo di una mamma che cresce il figlio da sola, concludendo: ''Io sono una donna grande e mi tratti con rispetto. Dal momento in cui tu mi manchi di rispetto io manco di rispetto a te''.