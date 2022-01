Lunedì 3 gennaio, su Canale 5, è stata trasmessa la 31^ puntata del Grande Fratello Vip. La diretta si è aperta con uno scontro di fuoco tra Manila Nazzaro, le sorelle Selassié e Katia Ricciarelli. In particolare, quest'ultima durante una pausa pubblicitaria si è lasciata andare con insulti pesanti su Lucrezia.

L'accaduto

In occasione della 30^ puntata del GFVip, Clarissa Selassié (sorella di Lucrezia e Jessica ed ex gieffina) ha accusato Manila di essere una persona falsa. Durante la puntata di lunedì 3 gennaio, Signorini ha dato la possibilità all'ex gieffina di chiarire la sua posizione nei confronti dell'ex Miss Italia.

Durante il confronto-scontro le due ex coinquiline non sono riuscite a trovare un punto d'incontro.

Al contrario, Manila ha ribadito di essere offesa per quanto detto dalla 19enne. Katia invece, ha rimproverato Lucrezia e Jessica di non avere preso le difese di Manila visto che hanno sempre avuto un bel rapporto.

Gli insulti di Ricciarelli

Durante il confronto l'ex moglie di Pippo Baudo è andata su tutte le furie. La diretta interessata si è lamentata per la maleducazione dimostrata dalle sorelle Selassié. A detta di Jessica e Lucrezia invece, non c'era da prendere le difese di Nazzaro in quanto si fidano di quanto visto all'esterno del Reality Show da Clarissa. Terminato il faccia a faccia con l'ex gieffina, Signorini ha mandato la pubblicità.

I telespettatori del GFVIP, quindi si sono riversati sul Canale 55 per vedere cos'accadeva nella casa più spiata d'Italia. Ricciarelli in preda all'ira si è scagliata contro le Principesse. Nel dettaglio, Soleil ha cercato di tranquillizzare Manila e Katia. Quest'ultima, senza peli sulla lingua ha cominciato a sputare una serie di insulti contro le sorelle Selassié: "Principesse di m..." Come presente sui video pubblicati da alcuni telespettatori, su Twitter, la cantante lirica ha sparato a zero su Lucrezia: "Scimmia".

Non contenta, la diretta interessata ha detto in dialetto veneto: "La Principessa che sta con le gambe larghe". Tornati in diretta, Miriana Trevisan si è dissociata dalle parole di Katia sulle sorelle Selassié e ha abbandonato momentaneamente la diretta.

La reazione di alcuni telespettatori

Ovviamente, gli insulti di Katia Ricciarelli non sono passati inosservati.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso un giudizio negativo sulla cantante lirica. Un utente ha fatto notare che sono gravissime le offese rivolte dalla 75enne a Lucrezia. Un altro ha chiosato: "Certo lei può dire tutto mentre gli altri devono tacere". Un altro telespettatore ha sostenuto che spesso all'ex moglie di Pippo Baudo le vengono concessi dei privilegi: "Katia può fare tutto e nessuno dice nulla".

In queste ore, sono molti i telespettatori che stanno chiedendo provvedimenti nei confronti della cantante lirica.