Barù continua ad essere al centro dell'attenzione di questo Grande Fratello Vip. Da quando ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà ha sicuramente portato una ventata di freschezza e di ironia all'interno della casa e del gioco e non è passato inosservato neppure agli occhi delle varie donne che popolano l'abitazione. Tra quelle che hanno mostrato un certo feeling nei confronti di Barù vi è sicuramente Soleil Sorge che, nelle ultime ore, si è divertita a palpare il lato b del concorrente.

Nella casa del GF Vip, Barù continua ad essere al centro dell'attenzione

Nel dettaglio, la presenza di Barù all'interno della casa del GF Vip è stata una delle più apprezzate tra quelle dei concorrenti che sono entrate in corso d'opera in questa edizione.

Costantemente al centro dell'attenzione per i suoi modi di dire e fare schietti e a tratti provocatori, Barù in queste settimane si è ritrovato anche protagonista dell'interesse di diverse concorrenti che con lui stanno vivendo questa esperienza.

È questo il caso di Jessica che sembra essersi presa una cotta per il nipote di Costantino Della Gherardesca ma anche il caso di Soleil Sorge che, nelle ultime ore, si è lasciata andare ad una palpatina che non è passata inosservata.

Soleil provoca Barù nella casa del GF Vip: la palpatina al lato b (Video)

E così, in queste ultime ore trascorse all'interno della casa del GF Vip, Soleil si è divertita a provocare e stuzzicare Barù.

In che modo? L'ex protagonista di Uomini e donne si è lasciata andare ad una palpatina al lato b del nuovo arrivato che ha accettato "volentieri" questo tipo di situazione.

Il tutto condito dagli applausi degli altri concorrenti presenti in quel momento, che non hanno non potuto sottolineare la goliardia del gesto di Soleil.

In attesa di scoprire se in seguito a queste palpatine, Soleil e Barù decideranno di approfondire la conoscenza, nelle ultime ore il concorrente si è messo in mostra anche per delle frecciatine rivolte nei confronti di Katia Ricciarelli.

La frecciatina di Barù contro Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip

Parlando con la cantante lirica che si lamentava del fatto di non "aprire bocca" su un palco da oltre quattro mesi, Barù non ha perso occasione per lanciare una sottile stoccata al vetriolo.

Barù, senza troppi mezzi termini, ha fatto presente a Katia che sebbene non abbia aperto bocca per cantare, sicuramente all'interno della casa del GF Vip, l'ha aperta abbastanza per parlare.

Una stoccata velata che non è passata inosservata agli occhi dei spettatori social che seguono il reality show Mediaset e commentano le vicende dei vari concorrenti in presa diretta 24 ore su 24.