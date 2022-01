Durante la notte tra il mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio 2022, Giacomo Urtis si è lasciato andare a una confessione scottante riguardo al suo passato sentimentale, parlando con l'amica Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6. In particolare, il chirurgo dei vip non ha fatto nessun nome, ma ha svelato alcuni dettagli sull'uomo misterioso che gli aveva fatto battere forte il cuore. Stando agli indizi rivelati dal gieffino, l'uomo in questione sarebbe finito in carcere e pare che sia stato sposato per molti anni con una donna. Diversi utenti sul web hanno ipotizzato che potesse trattarsi dell'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona. Quest'ultimo infine ha replicato con una Instagram Stories, che lo ritrae in compagnia di Urtis.

Le dichiarazioni di Urtis e Codegoni al GF Vip 6 commentate da Corona

"Oh my God! Amore, giura? Choc!" ha esclamato Sophie Codegoni alle dichiarazioni di Giacomo Urtis sulla presunta frequentazione con Fabrizio Corona. "Non ne ho mai fatto mistero. Secondo te chi mi ha presentato il mondo? In aeroporto ho visto questo braccio tatuato, ci siamo presentati" ha raccontato il chirurgo dei vip spiegando che l'incontro con l'ex paparazzo classe 1974 era stato fatale, tanto da spingerlo a voler convivere con lui a Milano.

"Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però, ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere" ha poi continuato Urtis incuriosendo ancora di più l'ex tronista Codegoni, classe 2000.

A quel punto, il medico delle star ha confidato che avrebbe troncato la presunta relazione con Corona, poiché doveva concentrarsi di più su se stesso. Le dichiarazioni del chirurgo dei vip al Grande Fratello Vip 6 sono state piuttosto apprezzate dall'amico Fabrizio Corona. "Amore mio grande, unico e solo... era un nostro segreto...

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

dai" ha replicato ironico l'ex fotografo al gieffino tramite una Instagram Stories, raffigurante una fotografia in cui i due si stringono in un abbraccio pieno di affetto.

Giacomo Urtis e il rapporto conflittuale con Nina Moric, ex moglie di Corona

Se Fabrizio Corona nutre una forte simpatia per Giacomo Urtis, non è lo stesso per la sua ex coniuge Nina Moric. Quest'ultima, infatti, era intervenuta tempo fa tramite una Instagram Stories accusando Urtis di raccontare delle falsità molto gravi sulle condizioni di salute dell'ex marito.

"Non credete a chi spara c...te tipo Urtis che dice che potrebbe suicidarsi. Sono ca...e per far parlare gli idioti" queste sono state le dure dichiarazioni dell'ex modella croata classe 1976 contro il chirurgo dei vip nato a Caracas, in Venezuela.