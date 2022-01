Continuano i momenti di mal sopportazione all'interno della casa del Grande Fratello Vip. A quasi quattro mesi dall'inizio dell'avventura, alcuni concorrenti sembrano non farcela più, tant'è che arrivano a rinfacciarsi cose futili e ad accusarsi di altre che fanno indignare il web. Dopo aver sentito Katia criticare Manuel perché non chiude le porte dalle quali passa, in tanti si sono esposti per ricordarle che la sua disabilità gli impedisce di compiere questo semplice gesto.

Il pensiero che fa arrabbiare il pubblico del Grande Fratello Vip

Sono giorni che Katia ne ha un po' per tutti.

Probabilmente stanca di convivere con la stessa gente da mesi, la cantante viene spesso beccata dalle telecamere mentre critica qualcuno, a volte anche ingiustamente.

Un attacco che Ricciarelli ha fatto ad un coinquilino, in particolare, ha scatenato la reazione degli spettatori del Grande Fratello Vip, in quanto è stato considerato gratuito e per nulla inerente alla realtà dei fatti.

In alcuni video che stanno facendo il giro della rete, si sente la concorrente prendersela più volte con Manuel per un motivo abbastanza banale.

"Onestamente, come la apre ce la fa anche a chiuderla la porta", ha detto la donna davanti a Manila dopo aver visto passare Bortuzzo dalla vetrata che dà sul giardino della casa.

L'ex Miss Italia non ha difeso il nuotatore in quell'occasione, ma ha ricordato all'amica che a breve lui lascerà il gioco per motivi di salute; il 22enne, infatti, nei giorni scorsi ha anticipato che abbandonerà il programma il 14 o il 17 gennaio.

I concorrenti del Grande Fratello Vip nel mirino

Katia ha avuto una critica quasi per tutti i coinquilini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mentre assisteva alle prove dello spettacolo che i vipponi proporranno nel corso della diretta del 3 gennaio, la cantante se l'è presa con molti di loro dicendo: "Non ce n'è uno che va a tempo".

"Giacomo dovrebbe rifarsi il seno, Lulù non sa fare nulla, Barù guarda che gambe", ha detto Ricciarelli l'altro giorno.

Davide ha notato che la donna è particolarmente in forma in questo periodo, carica per affrontare altri mesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip con lo spirito giusto, quello che piace al pubblico e agli autori.

Quando Manuel è passato davanti a lei, la cantante ha ribadito il suo pensiero, ovvero che dovrebbe chiudere le porte che riesce ad aprire da solo.

Silvestri, però, in questo caso è intervenuto a difesa di Bortuzzo affermando: "Fa fatica a chiuderle perché c'è la discesa, non ci arriva". L'attore si riferiva a tutte quelle pedane che sono state inserite nei vari ambienti per permettere al 22enne in sedia a rotelle di aggirarsi liberamente tra le mura di Cinecittà.

L'amico di Bortuzzo contro la cantante del Grande Fratello Vip

Nel sentire Katia criticare Manuel perché non chiude le porte dalle quali passa con la sua sedia a rotelle, il pubblico e un caro amico del giovane si sono esposti per protestare.

Molti spettatori del Grande Fratello Vip hanno trovato insensibile il discorso di Ricciarelli, anche perché sono mesi che convive con Bortuzzo e dovrebbe sapere che se non chiude le porte è perché non ci riesce non per mancanza di volontà.

"Katia ti ho sempre difeso anche quando eri indifendibile. Adesso, però, rasenti il ridicolo. Sei una donna datata", ha tuonato una persona molto vicina al nuotatore sui social network.

Il giovane Davide ha invitato la cantante a farsi prestare la sedia a rotelle da Manuel e a dimostrare a tutti quanto lei sia brava a chiudere e ad aprire tutte le porte della casa da seduta.

"Cafona", si conclude così il messaggio col quale un amico del 22enne ha risposto alla "veterana" del reality-show.