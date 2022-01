Lunedì è stato annunciato dal canale televisivo statunitense ABC (che trasmette la serie sin dagli esordi) che ‘Grey's Anatomy’ avrà una 19esima stagione che debutterà negli Stati Uniti il 24 Febbraio di quest'anno. Ma, stando alle parole di Ellen Pompeo, questa potrebbe essere anche l’ultima volta che vedremo i dottori del Grey Sloan Memorial sullo schermo.

Il ritorno

Come showrunner e produttrice esecutiva è stata confermata Krista Vernoff, che ha parlato del successo della serie “Grey’s Anatomy ha un impatto globale che non si può sottovalutare.

Grey’s tocca, e certe volte cambia, i cuori e le menti in giro per il mondo attraverso la profondità della connessione che le persone sentono con questi personaggi”.

Anche la creatrice della serie, Shonda Rhimes, ha affermato di essere contenta di poter tornare a raccontare le storie di Meredith e degli altri dottori, il tutto possibile chiaramente solo grazie ai numerosi fan.

La serie conta infatti un’affezionatissima fan base che sostiene la serie dal suo debutto nel 2005, ormai 17 anni fa, che potrà rivedere sullo schermo i propri beniamini: è stata confermata la presenza, oltre che di Ellen Pompeo, anche di Chandra Wilson, James Pickens Jr., Richard Webber, Kevin McKidd, Kim Raver, Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Kelly McCreary, Chris Carmack, Jake Borelli, Richard Flood, Anthony Hill e Scott Speedman.

Anche Kate Walsh (che ha interpretato Addison Montgomery nelle scorse stagioni) è attesa per un’apparizione in questa stagione.

Le perplessità per il futuro

Questo rinnovo ha colto di sorpresa molti spettatori a causa delle dichiarazioni della star delle serie Ellen Pompeo, che interpreta Meredith Grey, uno dei personaggi principali dal debutto della serie.

L’attrice non ha infatti nascosto di avere dubbi sulla longevità di Grey’s. Ha infatti rivelato a Insider: “Mi sento come se fossi quella innocente che continua a chiedere: che ne sarà della storia, che storia racconteremo?” ha poi aggiunto “Tutti mi dicono: a chi importa, Ellen? Si generano un sacco di soldi”, confermando che uno dei motivi principali del rinnovo sia stato di natura economica.

Ma non è la prima volta che l’attrice (una delle più pagate della televisione) ha parlato del suo desiderio di concludere la serie che le ha donato la fama. L’anno scorso ne ha infatti discusso durante gli Emmys: “Ho provato ad andarmene per anni. Ci sto provando. Non è che non ci ho provato. Ho una relazione profonda con il network e loro sono stati molto bravi con me, quindi sono stati un incentivo a restare. Miracolosamente continuiamo a trovare ragioni per andare avanti, forse c’è un motivo”.

Quest’anno Ellen tornerà non solo come attrice ma anche come produttrice esecutiva.