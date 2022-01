Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo la puntata serale del 10 gennaio, decisamente ricca di colpi di scena, l'ex protagonista di Uomini e donne ha avuto un vero e proprio crollo al punto da ammettere di voler abbandonare la trasmissione e mettere la parola "fine" a questa sua esperienza nel cast del reality show. Una confessione dettata in parte dalla delusione di non essere più la preferita del pubblico, così come è stato sempre per tutti questi mesi di permanenza nella casa di Cinecittà.

Soleil Sorge sconfitta al televoto del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la puntata serale del GF Vip è stata a dir poco ricca di sorprese per i concorrenti e in particolar modo per Soleil Sorge.

Durante la diretta, infatti, Alfonso Signorini ha letto il verdetto del pubblico da casa che, questa settimana, doveva scegliere il preferito tra Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo.

Contrariamente a tutte le aspettative, ad avere la meglio è stata Nathaly che ha letteralmente trionfato con oltre il 60% delle preferenze del pubblico, lasciando "al palo" sia Soleil che Carmen.

Un durissimo colpo in primis per l'ex protagonista di Uomini e donne che, per tutte queste settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, ha sempre conquistato la palma d'oro della preferita della settimana, battendo costantemente tutti i suoi rivali al televoto.

Il crollo di Soleil dopo la puntata serale del GF Vip

Un verdetto che ha spiazzato e meravigliato anche i concorrenti stessi che, in casa, sono rimasti a dir poco senza parole per l'elezione di Nathaly come preferita della settimana.

Sta di fatto che, subito dopo la puntata serale del GF Vip, Soleil Sorge ha avuto un vero e proprio crollo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sfogandosi con la sua amica Manila Nazzaro, Soleil ha ammesso di essere stanca e di voler abbandonare definitivamente il gioco, al punto da voler lanciare degli appelli al pubblico affinché la aiutino ad essere eliminata da questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Soleil Sorge in crisi e vuole abbandonare la casa del GF Vip

"Mi sa che faccio la campagna elettorale per farmi uscire questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più", ha sentenziato Soleil ammettendo di essere ormai stufa e che ci sono diverse situazioni all'interno della casa del GF Vip che proprio non le piacciono più.

Immediata la reazione di Manila Nazzaro che, nel momento in cui ha ascoltato lo sfogo di Soleil Sorge, ha subito provato a farle cambiare idea.

"Non devi dire queste cose, non devi darla vinta e andiamo avanti", ha esclamato Manila che ha esortato la sua amica a non abbandonare questo GF Vip.