Lda è diventato protagonista della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi (il quindicesimo appuntamento del talent in corso), per la scelta coraggiosa di affrontare più di una sfida, mettendo a rischio il suo banco. Oltre alla consuetudinaria gara interna di canto sulle cover, ha voluto sottoporsi anche ad una sfida esterna. Si è offerto sostituto volontario per una delle sfide previste per Rea e Nicol, esonerate in puntata dal rischio eliminazione per essere state le uniche - tra gli allievi della scuola - a svolgere i compiti stabiliti dai vocal coach per le vacanze natalizie.

Il motivo del suo sacrificio? La voglia di affrontare la paura che lo fa sentire in crisi ogni volta che sale sul palco, nella speranza di poterla vincere. Nonostante le doti tecniche dello sfidante esterno, il 18enne ha vinto la sfida, per poi finire in preda ad un pianto liberatorio. A consolarlo, è stato in particolare Raimondo Todaro. Il maestro di ballo lo ha esortato a non avere paura dell'emozione sul palco, perché essa rappresenta l'essenza di un artista.

Amici, LDA rischia il posto nella scuola

La quindicesima puntata di Amici 21 in corso, andata in onda il 9 gennaio 2022 su Canale 5, ha visto LDA rischiare l'eliminazione immediata. Il 18enne si è offerto di affrontare lo sfidante esterno, Berna.

"Lo faccio per me, è una cosa mia", ha detto, proponendosi per una delle due sfide stabilitesi alla 14esima puntata per Rea e Nicol. A giudicarla è stato l'ex insegnante di Amici, Carlo Di Francesco, che ha messo sin da subito in guardia LDA, testimoniando la bravura di Berna: "Non so se tu sei consapevole della sua bravura...

lo hai sentito il suo inedito?". Poi, è intervenuta Maria De Filippi, incalzando LDA sulla scelta di affrontare la sfida: "Perché decidi di andare in sfida?". "E' un mestiere dove non devi tremare, per questo la faccio", ha dichiarato visibilmente emozionato, il 18enne.

Il figlio d'arte vince la sfida esterna

LDA ha esibito l'inedito Scusa e una cover de La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini, su richiesta del giudice esterno.

E lo sfidante esterno si è rivelato alquanto temibile per il 18enne.

Così come ha spiegato Di Francesco nella comunicazione del suo verdetto finale, che ha consacrato la vittoria del figlio di Gigi D'Alessio. "Di entrambi mi piace l'inedito, Berna è bravo - ha dichiarato il giudice, premiando il 18enne -. LDA hai deciso di sfidare uno sfidante valido. Lui ha studiato e tu non ti sei esercitato nelle vacanze natalizie. Poi, penso che ci sono cose che trascendono il timing della musica e le note, che uno di voi due ha più sviluppate. Penso che oggi bisogna premiare il coraggio di questo percorso che va ancora fatto".

Le reazioni alla vittoria del 18enne

Il verdetto ha commosso LDA, tanto che il 18enne è finito in preda alle lacrime.

La vittoria di LDA ha, inoltre, fortemente diviso l'opinione dell'occhio pubblico, sia dentro che fuori la scuola. "Hai sentito cosa ti ha detto il giudice sulla cover? Devi studiare", ha chiosato Maria De Filippi. "Chi non studia secondo me andrebbe espulso", ha sentenziato, poi, Alessandra Celentano. Dalla cattedra di danza, è intervenuto anche Raimondo Todaro, ma con parole di consolazione per LDA: "Volevo dire una cosa, Luca devi imparare a gestire il tremolio. Però, finché tremi puoi fare questo lavoro. Quando finirai di tremare non lo potrai più fare".

Anche i telespettatori si sono divisi, come emerge dai commenti giunti da parte del web sulle pagine social di Amici. Tra gli utenti, i più si complimentano con il 18enne per la vittoria della sfida.

"Spaccavano entrambi, ma LDA è da brividi", si legge tra i commenti dei fan di LDA. Poi c'è anche chi contesta il verdetto di Carlo Di Francesco: "L'ho già detto, ma lo ripeto: quanti talenti si fanno scappare per LDA, che di talento non ne ha".