Hande Erçel potrebbe aver rifiutato il ruolo nella serie di Disney Plus a causa di Kerem Bürsin, è questa l'indiscrezione che circola ultimamente tra i media turchi. Pare che il rifiuto della parte per una scena d'amore "ambiziosa" potrebbe essere solo una scusa. Secondo alcuni l'attrice avrebbe "avuto paura" di recitare al fianco di Kerem, visto che tra loro ci sarebbe una crisi in corso.

Hande Erçel al centro del gossip in Turchia

Intorno a Hande Erçel, in questi ultimi giorni, girano parecchie indiscrezioni. Non solo per la presunta separazione con Kerem Bürsin, ma anche per i progetti saltati con Disney Plus.

Infatti si vocifera che l'attrice abbia deciso di rinunciare alla parte di protagonista nella nuova serie "Dünya’yla Benim Aramda" (prodotta dalla MF Production) a causa di una scena d'amore "abbastanza ambiziosa" presente nel copione e che la sceneggiatrice Pınar Bulut si sarebbe rifiutata di eliminare.

Il ruolo da protagonista successivamente sarebbe passato a Demet Özdemir che, nonostante la scena "scabrosa", avrebbe deciso di prendere parte alla Serie TV. Tra i media turchi, però, iniziano a venire a galla i primi dubbi. Perché Demet Özdemir avrebbe dovuto accettare di girare una scena ritenuta disagevole per la sua carriera? Soprattutto visto che nella televisione turca le scene un po' più intime sono anche bandite e molto spesso il governo interviene sulle scelte editoriali, facendo anche delle multe.

Ad alcuni i conti non tornano e secondo la stampa il rifiuto di Hande non sarebbe collegabile alla scena d'amore, bensì a Kerem Bürsin.

Disney Plus ha sempre preferito Kerem Bürsin come protagonista della serie

Come è noto Kerem Bürsin sarà uno dei protagonisti maschili di "Dünya’yla Benim Aramda" e anche il suo nome è spuntato solamente dopo il presunto rifiuto di Hande.

Infatti inizialmente pare che il ruolo di protagonista maschile fosse stato assegnato a Buğra Gülsoy, ma secondo alcune indiscrezioni i funzionari di Disney Plus, fin dall'inizio, hanno sempre preferito Kerem a Buğra.

Quindi, in base ai rumor dei media turchi, Hande Erçel avrebbe rifiutato la parte non per la scena d'amore, bensì per la possibile presenza di Kerem nel cast come protagonista maschile.

Per alcuni questa ipotesi potrebbe ritenersi plausibile, visto che la crisi tra gli "Hanker" e i casting per la serie sono avvenuti quasi in contemporanea.

La stampa turca ritiene abbastanza "illogico" il rifiuto di Hande per una scena d'amore e intanto non ci sono ulteriori aggiornamenti sulla presunta rottura con Kerem. Si continua a parlare di alcuni "disaccordi" all'interno della coppia, ma dai diretti interessati non arriva né una conferma, né una smentita. I due continuano a seguirsi sui social e a tenere nelle rispettivi gallery tutti i ricordi della loro relazione.