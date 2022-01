Non accennano a placarsi i malumori tra due piccioncini del Grande Fratello Vip. Mentre si festeggiava l'ultimo sabato sera di Gianmaria nella casa, Sophie ha notato degli strani sguardi da parte di Alessandro nei confronti di un'altra donna del cast. Prima di andare a dormire, infatti, la tronista ha rimproverato a Basciano le insistenti occhiate che avrebbe rivolto a Delia, che per tutta la sera ha ballato mettendo in mostra la sua sensualità e il suo nuovo status di ragazza single.

Party scatenato al Grande Fratello Vip

Dopo aver vissuto tanti momenti di tensione, il 29 gennaio i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno deciso di godersi una serata in tranquillità.

Complice la consolle che la produzione ha messo a disposizione di Gianmaria (che lunedì 31 abbandonerà il gioco per motivi di lavoro), gli inquilini si sono lasciati andare a balli scatenati e a bagni in piscina in piena notte.

A rovinare un po' l'atmosfera che si era creata nella casa, è stata la scenata di gelosia che Sophie ha fatto ad Alessandro prima di andare a dormire.

Nelle ore precedenti, infatti, la giovane non ha potuto far altro che notare degli strani sguardi che il fidanzato ha rivolto alla neo single Delia (che proprio ieri ha lasciato Alex Belli davanti alle telecamere), e l'ha rimproverato con parole che al ragazzo non sono affatto piaciute.

Lite tra i piccioncini del Grande Fratello Vip

"Tu non controlli quello che fai, ti mordi le labbra e fissi Delia", ha tuonato Sophie davanti ad un perplesso Basciano.

L'ex tronista di Uomini e Donne c'è rimasta male nel vedere lo sguardo del fidanzato rivolto a Duran e ai balletti sensuali che ha fatto durante la festa.

"Ogni volta che mi giravo, le stavi fissando il c...", ha aggiunto Codegoni.

L'imprenditore ha negato con forza di aver passato la maggior parte della serata a guardare la sudamericana, anzi ha precisato che tutte le volte che ha rivolto lo sguardo verso di lei era per criticare le movenze che stava facendo, perché le trovava assurde.

Alessandro ne ha approfittato per ricordare alla compagna d'avventura che a lui non piacciono queste scenate, e l'ha avvertita che se è abituata a comportarsi così non potranno mai andare d'accordo nella vita di tutti i giorni.

"Se pensi questo, d'ora in poi non voglio più avere niente a che fare con te", ha sentenziato il vippone con un tono decisamente contrariato.

La decisione di Duran al Grande Fratello Vip

Da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip, Delia è riuscita a catturare l'attenzione di tutti.

Anche se la maggior parte dei concorrenti dice di non sopportarla e di non credere alla sua crisi matrimoniale, Duran è sempre al centro delle discussioni e dei dibattiti che ci sono tra le mura di Cinecittà.

Dopo essere stata rimproverata da molti sulla poca fermezza con la quale sta affrontando il tira e molla con Alex, la sudamericana ha deciso di spiazzare tutti ufficializzando la rottura col marito.

Il 29 gennaio scorso, infatti, Delia ha confermato ai compagni di reality che non vuole più stare con Belli e che d'ora in poi si comporterà come una donna libera.

Nel corso della festa che c'è stata l'altra sera, infatti, la protagonista del programma si è lasciata andare a balli e a sensuali avvicinamenti a Gianluca, uno dei giovani che sono entrati a far parte del cast venerdì.

Soleil ha cercato di suggerire alla "rivale" di non fare cose delle quali potrebbe pentirsi, ma lei ha detto che non vuole più avere niente a che fare col marito e che quando uscirà dalla casa porterà vita tutte le sue cose dall'abitazione che ha condiviso con l'ex dolce metà fino a quando lui non ha iniziato l'avventura del GF Vip.